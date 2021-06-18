Глава Минздрава объяснил, почему важно не затягивать с вакцинацией от коронавируса

Вспышка коронавируса возможна и раньше ожидаемых сроков, в случае мутаций.

В Украине ожидается очередной существенный рост новых случаев коронавируса осенью-зимой. Важно, чтобы к этому времени было вакцинировано как можно больше граждан.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко 18 июня на брифинге.

По его словам, сейчас в условиях уменьшения количества больных несколько ослабляют карантин, поскольку если "затянуть с жесткими ограничениями, то их перестанут соблюдать".

"Мы прогнозируем, что потенциально, если не будет никаких дополнительных мутаций вируса, то рост может быть в осенне-зимний период, когда в гриппа и гриппоподобных заболеваний. Поэтому призываем всех, кому пришла очередь, идти и делать прививки", — подчеркнул Виктор Ляшко.

Напомним, Ольга Голубовская предупредила, что в Украине после Евро-2020 может появиться штамм коронавируса Delta (индийский штамм коронавируса), который уже быстро распространяется по миру.

Кроме того, ранее Ольга Голубовская сообщала, что новая волна коронавируса в Украине может начаться еще до осени.

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