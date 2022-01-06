Глава Минздрава предупредил украинцев о подготовке к очередной волне COVID-19

Чтобы преодолеть эпидемию коронавируса, украинцев призывают вакцинироваться.
В Украине скоро ожидается очередной рост количества случаев COVID-19. К новому всплеску пандемии уже готовится медицинская система, в связи с чем Минздрав и ввел бустерную дозу COVID-прививки.
Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.
Как рассказал министр здравоохранения, в мире зафиксирован новый абсолютный рекорд суточных случаев коронавируса – 2 миллиона 552 тысячи. США (704 тыс), Франция (332 тыс), Великобритания (194), Италия (189), Испания (137) – пятерка лидеров, но рост числа случаев происходит на всех континентах.
"Медицинская система готовится к очередному росту количества случаев COVID-19 в Украине. В то же время мы призываем всех украинцев сделать осознанный выбор в пользу вакцинации от коронавирусной болезни и помочь нам преодолеть эпидемию", — подчеркнул Ляшко.
По данным главы Минздрава, только три региона страны преодолели 50% полностью вакцинированного взрослого населения. Речь идет о Киеве (73%), Киевской (55%) и Полтавской (51%) области. Он уточнил, что пункты прививки и центры массовой вакцинации работают (кроме 7 января, когда выходной день), поэтому призвал украинцев не откладывать вакцинацию.
"Вакцина в Украине есть, и для первой, и для второй прививки, а также для введения дополнительной и бустерной доз", — добавил он.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
Напомним, в Украине вводят бустерную дозу вакцины против коронавируса для всех привитых граждан в возрасте от 18 лет.
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