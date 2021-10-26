Глава Минздрава сообщил, когда станет доступна спецсправка для людей с противопоказаниями к вакцинации

Глава Минздрава сообщил, когда станет доступна спецсправка для людей с противопоказаниями к вакцинации

Однако Ляшко пока не знает, когда документ станет доступен в приложении "Дія".

Минздрав разрабатывает спецсправки для украинцев, имеющих противопоказания к вакцинации от Covid-19. Она станет доступна украинцам от 8 ноября.

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко в интервью Украинской правде.

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По его словам, законодательство уже предусматривает такую справку.

"У нас там есть звездочка, где написано, что по обоснованным причинам человеку выдается другой документ", — сказал Ляшко.

На вопрос, смогут ли люди подтягивать ее себе в "Дії", он ответил, что пока нет.

"В "Дії" можно будет подтягивать сертификат о вакцинации, справку о перенесенной болезни и ПЦР-тесте. О вакцинации уже работает, о ПЦР-тесте и перенесенной болезни – на подходе", — подчеркнул министр.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 26 октября зафиксировано 19 120 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 734 человека (это максимальное количество от начала пандемии), 9738 пациентов выздоровели.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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