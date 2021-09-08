Глава Минздрава сообщил, сколько в Украине уже вакцинированных работников сферы образования

Глава Минздрава сообщил, сколько в Украине уже вакцинированных работников сферы образования

На данный момент в Украину доставили более 20 млн доз вакцин разных производителей.

По состоянию на 8 сентября в Украине первой дозой от коронавируса вакцинировано более 40% работников сферы образования, две дозы получили 30%. Это не только преподаватели, это все, кто касаются обучения наших детей и работают в образовательных учреждениях.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Глава Минздрава также подчеркнул, что в Украине сделали более 10 млн прививок. Более 5,6 млн украинцев уже получили хотя бы одну дозу, а 4,4 млн человек — две дозы вакцины против коронавируса.

Что касается медиков медиков, то первую дозу вакцины от COVID-19 получили 74% медицинских работников, двумя дозами прививались 57%.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.

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