Глава Минздрава сообщил, сколько в Украине уже вакцинированных работников сферы образования

На данный момент в Украину доставили более 20 млн доз вакцин разных производителей.
По состоянию на 8 сентября в Украине первой дозой от коронавируса вакцинировано более 40% работников сферы образования, две дозы получили 30%. Это не только преподаватели, это все, кто касаются обучения наших детей и работают в образовательных учреждениях.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Глава Минздрава также подчеркнул, что в Украине сделали более 10 млн прививок. Более 5,6 млн украинцев уже получили хотя бы одну дозу, а 4,4 млн человек — две дозы вакцины против коронавируса.
Что касается медиков медиков, то первую дозу вакцины от COVID-19 получили 74% медицинских работников, двумя дозами прививались 57%.
Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.