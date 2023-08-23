Глава МВД сделал заявление о разминировании территории Украины

За 10 лет мы должны разминировать 80% территорий Украины.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что при наличии технической оснастки и персонала за десять лет возможно разминировать 80% территорий Украины.

Об этом глава МВД рассказал в интервью изданию "Цензор.НЕТ".

По его словам, сейчас сложно спрогнозировать сроки, в которые Украине удастся разминировать свои территории. Ведь идет полномасштабная война, и даже уже разминированные территории РФ продолжает обстреливать.

Клименко отмечает, что заминирование территорий Киевской, Черниговской, Сумской областей несравнимо с ситуацией на Херсонщине. В свою очередь Херсонскую область нельзя сравнить с заминированием Запорожской, Донецкой и части Харьковской областей – там, где сейчас стоит враг.

"Что касается контролируемой на сегодняшний день части нашего государства, то совершенно естественно, что мы успеем провести это разминирование относительно достаточно быстро. Условие – большое количество наших саперов и Вооруженных сил, пиротехников ГСЧС, взрывотехников Национальной полиции. Мы постоянно набираем в эти подразделения людей, получаем специальную технику для разминирования от наших международных партнеров и продолжаем разминировать”, – объяснил Игорь Клименко.

Международные партнеры активно помогают Украине в этом вопросе, передавая машины механизированного разминирования. Впрочем, объемы заминированных территорий требуют гораздо больше такой техники.

Как сообщалось ранее, издание The New York Times писало, что контрнаступление ВСУ затормозило массовое заминирование территорий, которое осуществили россияне.

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