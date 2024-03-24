Глава МВД заявил, что в Украине создадут сводные отряды Нацполиции, ГСЧС и Нацгвардии

Они будут оперативно направляться в места, нуждающиеся в помощи.

В Украине готовятся сводные отряды Национальной полиции, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также Национальной гвардии.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.

"Подготовка сводных отрядов по всей Украине стала одной из ключевых тем совещания с руководителями Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии. Они должны быть готовы к оперативному направлению сводного отряда в регион, который будет нуждаться в помощи", — говорится в сообщении.

Кроме того, на совещании силовики обсудили вопросы безопасности в городах, эвакуации людей с прифронтовой территории, действия во время отключений электроэнергии.

Также министр поблагодарил всех работников, которые за последние сутки ликвидировал последствия вражеских ударов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сети показали, как ликвидировали последствия атаки РФ по Киеву.

Кроме того, мы ранее информировали, что спасатели завершили поисковые работы в Сумах на месте попадания дрона в многоэтажку.

Читайте также: