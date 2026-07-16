Глава "Нафтогаза", "темная лошадка" и любитель кофе: что известно о новом премьере Сергее Корецком

Премьер Украины Сергей Корецкий / © ТСН

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Новым премьером Украины стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Его кандидатуру выдвинул президент Владимир Зеленский. Профильный комитет Рады поддержал назначение, а Верховная Рада проголосовала за него.

Что известно о премьер-министре, его карьере и интересных фактах из жизни — читайте в материале ТСН.ua.

«Континиум», WOG и Нафтогаз: карьера Корецкого

Свой карьерный рост Корецкий начал в группе Континиум, совладельцем которой был Игорь Еремеев. Он был его помощником до 2014 года.

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По открытым данным, топ-менеджер прошел путь от работника аналитического отдела до генерального директора. В 2002 году он возглавил СП Западная Нефтяная Группа, а с 2007 года был CEO управляющей компании группы Континиум.

Спустя 6 лет Корецкий стал генеральным директором известной сети заправок WOG. По его инициативе были начаты новые направления деятельности сети, в частности, кафе за пределами заправочных станций.

С 2019 по 2022 год занимался собственным бизнесом.

9 ноября 2022 года Корецкий назначен директором ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укртатнафта». По открытой информации, под его руководством «Укрнафта» увеличила добычу нефти с конденсатом и добычу газа. За два года его непосредственного управления компания заработала более 40 миллиардов гривен чистой прибыли.

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29 апреля 2025 года наблюдательный совет «Нафтогаза» избрал Корецкого председателем правления.

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Глава ОСМД и любитель кофе: интересные факты о Корецком

Сергей Корецкий родом из Луцка. Он — украинский предприниматель. Директор ПАО «Укрнафта» и АО «Укртатнафта» (с ноября 2022 по 13 мая 2025), а с мая 2025 года председатель правления «Нафтогаза». Получил высшее образование в Луцком техническом университете и Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа.

Как рассказали OBOZ.UA знакомые Корецкого, по приглашению представителя рынка побывал на выставке кофе и после этого загорелся этим делом.

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В 2019 году он создал кофейную сеть Idealist (Idealist Coffee Co.). Сейчас эта сеть довольно популярна. По состоянию на 2024 год в Киеве работало 10 кафе.

С 2012-го — председатель ОСМД «Замок на Паньковской».

Семья Корецкого любит предметы роскоши. На двоих с женой им принадлежат 28 предметов роскоши, в том числе ювелирные изделия Cartier, Tiffany, Van Cleef & Arpels, часы Rolex, Hublot, Breguet, Patek Philippe, сумки Hermes, Chanel;

Корецкий — один из крупнейших владельцев наличных среди топ-чиновников. В его декларации — миллион евро и 265 тыс. долларов.

Никогда не был на политических должностях

Эксперты называют Сергея Корецкого «темной лошадкой», потому что он человек не из политического круга.

«Он никогда раньше не был ни на каких политических должностях — ни народным депутатом, ни в областных или районных администрациях», — заметил политолог Максим Джигун.

По его словам, это может стать первым серьезным вызовом для него, поскольку работа крупной государственного аппарата все же существенно отличается от работы частного бизнеса с четкими финансовыми показателями. По его мнению, она значительно более медленная, более сложная и более зарегулированная, объясняют ведущие политологи.

«Вопрос подготовки к зиме — самый важный для нового премьера. Считаю его настоящим профессионалом, ведь у него есть опыт работы во всех сферах энергетики и понимает, как обеспечить ее стабильность. Помним, как минувшей зимой россияне яростно атаковали газовые объекты в Украине, но, несмотря на это, газоснабжение в стране оставалось одним из самых стабильных», — считает он.

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Несмотря на это, эксперты называют его сильным исполнителем и руководителем, умеющим профессионально подбирать команду и правильно делегировать полномочия. По их мнению, Корецкий умело работает по четким показателям эффективности (KPI). Он верно ставит цели и ориентируется на конечный итог. Этот опыт он получил в частном секторе и большом ритейле.

Перегрузка правительства — последние новости

Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил о перегрузке правительства. Народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал вероятный список будущего состава Кабинета министров Украины.

Народные депутаты 14 июля уволили Юлию Свириденко с должности премьер-министра. Правительство она возглавила 17 июля прошлого года. Решение об отставке было поддержано 258 народными депутатами.

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