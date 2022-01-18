Глава НАПК Новиков в 2021 году заработал в 10 раз больше, чем Зеленский

Согласно его декларации, за 2020 год он заработал в должности руководителя НАПК почти вдвое меньше.
Руководитель Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков на протяжении 2021 года заработал более 3 миллионов гривен — это почти в 10 раз больше, чем президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом говорится в информационном запросе 24 канала.
Согласно ему, за предыдущий год ему насчитали 3207278,68 гривны. В то же время, согласно его декларации, за 2020 год он заработал в должности главы НАПК почти вдвое меньше – 1,889 миллиона гривны.
Заметим, Владимир Зеленский за 2021 год в должности президента получил 336 тысяч гривен. С этой суммы политик уплатил более 65 тысяч налогов и сборов.
Зарплата Новикова:
- оплата по окладу – 815 614 гривны;
- надбавка за выслугу лет – 404 182,31 гривны;
- надбавка за интенсивность труда – 740 316, 59 гривен;
- надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 122 342,11 гривны;
- премия месячная – 238 230,93 гривны.
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