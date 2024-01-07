Глава НБУ объяснил, насколько Украина зависит от финансовой помощи Запада

В НБУ обещают "курсовую стойкость" 2024 года.
Несмотря на то, что 2023 год был невероятно сложным, в 2024 году Украина сохранит критическую зависимость от международной финансовой помощи.
Об этом в эфире телемарафона заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный.
По его словам, на 2024 год в бюджете Украины заложен рекордный дефицит в размере $43,5 млрд. Покрыть его власти собираются за счет помощи западных союзников.
"Но важно обеспечивать не только объем, важно обеспечивать ритмичность, своевременность поступления, ведь бюджет войны нельзя поставить на паузу", – подчеркнул глава Нацбанка.
Впрочем, от прогнозов по курсу доллара Пышный отказался, но пообещал обеспечивать "курсовую устойчивость".
"Национальный банк традиционно не дает прогнозов по курсу, но декларирует о том, что мы будем эффективно обеспечивать наш мандат ценовой стабильности и курсовой устойчивости", — сказал Пышный.
Ранее глава Национального банка Украины Андрей Пышный рассказал о банковских ограничениях в законопроекте о мобилизации.
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