Глава Никопольськой РВА призвал жителей населенных пунктов, расположенных на берегу Каховского водохранилища, находиться в укрытиях

«Подробности устанавливаются. Жители населенных пунктов расположенных на берегу Каховского водохранилища – находитесь в укрытиях», – говорится в сообщении.

Обстрелы в Никополе

С четырех утра Никополь 13 августа не спал. Россияне открыли по городу огонь из "Градов". Били по мирным кварталам. Всего прилетело около 30 реактивных снарядов. Изуродованы 11 многоквартирных домов и 13 частных домов. В многоэтажках в основном вылетели окна, побило балконы и водостоки. Дома кое-где полностью разрушительны. Сокрушенные крыши, огромные дыры в стенах и потолках, через которые видно небо. Люди к счастью не пострадали. Поскольку обстрелы продолжаются ежесуточно, большинство никопольцев сразу ложатся спать в насколько это возможно в безопасных местах — в коридорах и погребах. Во время этого ночного обстрела избили и инфраструктуру и коммуникации.

По данным спасателей, задело детский сад, гаражи 10 хозяйственных сооружений и 4 автомобиля. Перебит газопровод и линии электропередач. Сейчас на месте работают аварийные бригады по восстановлению коммуникаций

В общем, Никополь и Никопольский район уже почти месяц под ежедневными обстрелами. В городе разрушены около 600 зданий, 5 школ, больницы. А самое страшное, что погибли уже восемь человек и около 20 ранены. Также на этой неделе в Марганце погибли 13 человек, 11 пострадали. Никопольцы записали и выложили в сеть видеообращения по всему миру. Рассказывают, что их город каждый день обстреливают с территории захваченной россиянами Запорожской Атомной станции. И просят вмешаться и спасти не только от обстрелов, но и ядерной угрозы в случае аварии на АЭС.

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