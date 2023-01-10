Глава Одесской ОВА уволил своего заместителя, которого поймали на взятке

Глава Одесской ОВА Максим Марченко уволил своего заместителя Олега Муратова, которого поймали на взятке.

Об этом сообщается в Telegram-канале главы Одесской ОВА.

Соответствующее было принято сегодня, 10 января.

"Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко № 6/К-2023 от 10.01.2023 уволен Муратов Олег Михайлович с должности заместителя председателя Одесской областной государственной администрации 10 января 2023 года", — сказано в сообщении.

Напомним, что чиновник Одесской ОВА за деньги предлагал руководителю структурного подразделения администрации свое "содействие" во избежании уголовной ответственности за присвоение государственного имущества, оценив свои услуги в $35 000. Во время получения первого транша 5 января он был задержан СБУ.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что действия заместителя председателя ОВА недопустимы. Его задержание Службой безопасности является "четким сигналом всем должностным лицам — кто нарушает закон, будет нести ответственность за совершенное".

"Все, кто этого не понимает, работать на Государство не будет!" — подчеркивал Тимошенко.

Уже 9 января замглавы Одесской ОВА Олег Муратов был выпущен из следственного изолятора под залог в размере 3,2 млн грн.

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