Глава ОГА Лагута объяснил, как повлияет введение чрезвычайного положения на жизнь херсонцев

Для граждан ничего не изменится.
Глава Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута заявил о возможности введения чрезвычайного положения в регионе.
Об этом сообщили в Херсонской облгосадминистрации.
Лагута заверил, что если на территории Херсонской области введут чрезвычайное положение, для жителей региона ничего не изменится.
"Что значит для нас режим чрезвычайного положения? На территории областей начинают действовать оперативные штабы. Комендантский час на территории городов и областей не вводится, пока не будет принято соответствующее решение. Устанавливается контроль за перевозками, может ограничиваться движение транспортных средств, запрет на проведение митингов и массовых мероприятий. Для обычных граждан ничего особо не изменится", — уточнил Лагута.
Он также добавил, что "правовой режим чрезвычайного положения принципиально отличается от правового режима военного положения".
Ранее в СБУ заявили, что введение чрезвычайного положения в Украине "необходимое и взвешенное" с учетом ситуации, а на повседневную жизнь граждан оно почти не повлияет.
Ранее стало известно, что СНБО просит Верховную Раду ввести чрезвычайное положение по всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей.
Чрезвычайное положение — временный правовой режим, предусматривающий определенное ограничение прав и свобод людей в условиях кризисных событий. Его вводят при согласовании Совета нацбезопасности и обороны, который обращается к президенту, после чего за соответствующее решение голосует Верховная Рада. Срок действия чрезвычайного положения – от 30 до 60 дней с возможностью продления.
Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" и подписал соответствующий указ. 22 февраля решение Путина поддержала Госдума России.
В МИД РФ заявили, что Россия признает независимость оккупированных территорий украинского Донбасса в пределах территорий, контролируемых сейчас подконтрольными России боевиками.
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