Глава Пентагона встретился в Киеве с президентом Зеленским: что известно (фото)

Остин отметил, что для него эта встреча стала еще одной возможностью "подтвердить твердую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов".

Министр обороны США Ллойд Остин в Киеве встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом глава Пентагона написал в Twitter (X).

Остин отметил, что для него эта встреча стала еще одной возможностью "подтвердить твердую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов".

"Я имел честь встретиться с президентом Владимиром Зеленским сегодня в Киеве, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. Мы, вместе с нашими союзниками и партнерами, будем продолжать поддерживать неотложные потребности Украины на поле боя и долгосрочные оборонные нужды", — написал глава Пентагона.

Встреча президента Владимира Зеленского с главой Пентагона Ллойдом Остином

Напомним, Ллойд Остин 20 ноября прибыл в Киев с необъявленным визитом, чтобы передать президенту Украины важное сообщение.