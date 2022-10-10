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Глава Полтавской ОВА сообщил о ситуации с электроснабжением в регионе

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Глава Полтавской ОВА сообщил о ситуации с электроснабжением в регионе

Фото: Фото из открытых источников

Дмитрий Лунин попросил жителей Полтавщины серьезно отнестись к ситуации в стране.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил о возможных проблемах с электроснабжением в регионе.

После массированного ракетного обстрела Украины глава администрации записал видеообращение, в котором отметил, что Россия продолжает уничтожать критическую инфраструктуру страны.

"Сегодняшнее утро в стране и Полтавской области не спокойное, было очень много ракетных ударов по всей территории страны. Российская Федерация — страна-террорист. Враг бьет по объектам критической инфраструктуры, электростанциям, ТЭЦ. Поэтому прошу всех оставаться в укрытиях, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Самое главное — берегите себя", — обратился к гражданам Лунин.

Также Председатель Полтавской ОВ предупредил жителей области об отключении света и воды.

"Что касается электро- и водоснабжения, возможны отключения некоторых районов области. Это связано с тем, что наши энергетики переподключают систему. Прошу отнестись к этому очень внимательно. Все работают, все на рабочих местах. Через некоторое время наладим работу", — добавил Лунин.

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