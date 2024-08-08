Глава предприятия обманула военных на махинациях с цистернами для горючего: сколько ей грозит (фото)

Подозреваемая может попасть за решетку на 12 лет.

Следователи управления полиции Львовщины разоблачили владелицу предприятия из Житомирской области, что поставляло воинской части резервуары для хранения авиационного горючего ненадлежащего качества.

Об этом сообщает Нацполиция.

Такое оборудование могло послужить причиной масштабных аварий, заявили правоохранители.

Разоблачена владелица предприятия, которая обманула военных на сделке с резервуарами для горючего Фото: Нацполиция

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Частная фирма, которой управляла 50-летняя женщина, присвоила 15 млн грн государственных средств, выделенных на закупку резервуаров для керосина, используемого в качестве топлива для турбовинтовых, турбореактивных, реактивных двигателей самолетов и некоторых ракетных двигателей.

Разоблачена владелица предприятия, которая обманула военных на сделке с резервуарами для горючего Фото: Нацполиция

Это предприятие заключило контракт с воинской частью на поставку резервуаров для хранения керосина. Однако вместо качественных резервуаров подрядчик передал 36 емкостей, непригодных для использования, что подтвердили экспертизы.

Разоблачена владелица предприятия, которая обманула военных на сделке с резервуарами для горючего Фото: Нацполиция

Женщину подозревают в совершении уголовных правонарушений, которые предусматривают до 12 лет заключения, лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет и конфискацию имущества.

Пока продолжается досудебное расследование, решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители также работают над установлением других лиц, причастных к преступлению.

Напомним, ранее известный актер театра и кино Андрей Валенский, который на фронте был серьезно ранен, стал жертвой мошенников. Его обманули аферисты и украли у него деньги на лечение.

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