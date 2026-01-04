Глава РДК Капустин сделал заявление после своего "воскрешения"

Командир РДК Капустин

Реклама

Председатель Российского добровольческого корпуса (РДК) Денис Капустин впервые публично прокомментировал информацию о собственной «гибели», которая распространялась в конце года. После появления в публичном пространстве он заявил, что инсценировка смерти была частью специальной операции.

Об этом говорится в сообщении РДК.

В своем обращении Капустин поблагодарил всех, кто выражал соболезнования и чествовал его память, признавшись, что был одновременно тронут и расстроен реакцией людей.

Реклама

«Мне было очень приятно и грустно одновременно читать ваши послания мне „погибшему“. Я не ожидал, что такое количество людей важно и нужно то, что я делаю», — написал он.

По словам Капустина, он никогда не стремился к публичности или славе, а события вокруг его якобы гибели не были случайностью.

«Хочу напомнить всем вам, что мое место службы называется Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Теперь вы понимаете, что моя „гибель“ была не каким-то глупым фарсом, а специальной обманной операцией, увенчавшейся абсолютным успехом», — заявил он.

Глава РДК подчеркнул, что людям не стоит стесняться слов поддержки или акций памяти, которые происходили в разных странах, ведь они были искренними.

Реклама

«Я видел граффити из Германии, уличные акции из Италии и Болгарии, видео и посты друзей и соратников из США, Австралии, Швеции, Чехии. Я всем вам очень благодарен и тронут вашим отношением», — отметил Капустин.

Он также заверил, что и дальше будет оставаться вместе со своими сторонниками и боевыми собратьями и анонсировал дальнейшие действия в 2026 году.

«Я с вами навсегда, друзья мои. Давайте вместе „развалим“ этот 2026 год — он будет явно очень интересен. Ряд запоздалых новогодних подарков от меня лично все вы тоже получите», — подытожил председатель РДК.

Напомним, 27 декабря в РДК заявили о гибели Капустина во время выполнения боевого задания в Запорожском направлении. Это якобы произошло из-за удара FPV-дрона.

Реклама

Впрочем, 1 января 2026 года стало известно, что командир РДК жив. На самом же деле это была спецоперация ГУР, направленная на инсценировку убийства Капустина. Российские спецслужбы, уверенные в успешной ликвидации, выплатили украинской стороне 500 тысяч долларов.

Впоследствии ГУР полюднили видео о том, как удалось инсценировать смерть Капустина.