Глава САП заявляет о давлении для подтверждения "российского следа" в НАБУ

По делу о двух арестованных детективах НАБУ Служба безопасности Украины до сих пор не предоставила никаких материалов. В то же время, доказательств сотрудничества арестованных детективов с РФ НАБУ — нет.

Об этом заявил директор САП Александр Клименко в интервью ZN.ua.

Он подчеркнул, что ситуация с арестом коллег влияет на настроения в коллективах НАБУ и САП. Некоторые детективы осторожнее. Особенно в расследованиях, где фигурируют СБУ и топ-чиновники. Это также касается и людей, которые сотрудничают с детективами, поскольку они опасаются утечки информации.

«Потому что они боятся расконспирации, находясь в том числе на официальных должностях. Фактически две недели ничего не двигалось. Сейчас мы постепенно начинаем обновлять доверие и продолжать наши операции и сотрудничество. Радует, что есть и противоположные случаи, когда у части людей, напротив, появилось гораздо больше мотивации работать и демонстрировать результат, которого от нас, прежде всего, ожидает общество», — добавил глава САП.

Клименко рассказал, что, несмотря на запрос НАБУ предоставить доказательства возможной работы задержанных на РФ, никаких материалов не было получено. По его словам, глава НАБУ Кривонос коммуникирует с СБУ, чтобы выяснить ситуацию. В частности, относительно детектива Руслана Магомедрасулова, который расследовал дело бизнесмена Тимура Миндича.

Директор САП также выразил возмущение публичными заявлениями главы СБУ и министра МВД, которые допустили «российский след» в обысках, проведённых детективом в Нацгвардии.

«Несмотря на это, нас обвиняют в „русском следе“. Министр МВД публично предположил, что обыски могли быть инициированы Кремлем. Как можно делать такие предположения без доказательств еще и публично? Это ненормально. Последствия таких заявлений останутся, и мы не знаем, продолжатся ли задержание детективов в будущем, ведь НАБУ расследует многочисленные дела в сфере обороны. По нашей информации, продолжается давление на определенных людей, чтобы они свидетельствовали, что действительно у НАБУ есть российские влияния», — подытожил Клименко.

Ранее сообщалось, что в конце июля в Украине произошел громкий скандал: СБУ провела обыски в НАБУ и САП. Эти следственные действия вызвали бурную реакцию в обществе, разделив политиков и активистов на два лагеря.

Одна группа считает, что обыски не что иное, как попытка давления на антикоррупционные органы. По их мнению, это месть за ряд резонансных расследований, которые НАБУ и САП вели в последнее время.

Другие же уверяют, что действия СБУ были полностью обоснованы. Они утверждают, что обыски связаны с разоблачением преступлений в самих антикоррупционных структурах и являются частью борьбы за очищение власти.