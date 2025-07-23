Глава СБУ Малюк заявил о задержании "кротов" в НАБУ - подробности дела

Василий Малюк / © СБУ

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Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил о задержании двух действующих работников НАБУ, подозреваемых в связях с Россией и других правонарушениях. Один из них – руководитель детективов Днепровского территориального управления НАБУ Руслан Магамедрасулов.

Детали глава СБУ рассказал во время брифинга.

По словам Малюка, Магамедрасулов занимался не только служебными обязанностями, но и вел бизнес в РФ через отца. В частности, он организовывал поставки семян конопли в Дагестан, где работает семейное аграрное предприятие. Все это, по утверждению СБУ, зафиксировано в материалах производства.

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"Это работник НАБУ, который обслуживал прифронтовые регионы - Днепр и Запорожье. Вместо выполнения своих обязанностей он занимался бизнесом, связанным с врагом. Вчера, когда его задерживали, вел себя нагло и угрожал правоохранителям", - заявил Малюк.

Суд уже избрал Магамедрасулову меру пресечения — содержание под стражей на 60 суток.

Кроме того, СБУ задержала еще одного фигуранта – детектива НАБУ Гусарова, который, по словам Малюка, передавал информацию представителям российской резидентуры. В частности, он поддерживал связь с Иванцовым — бывшим телохранителем Януковича, работающим на спецслужбы РФ. Передача данных, по версии следствия, проходила в 2015-2016 годах, когда Гусаров еще не был сотрудником НАБУ.

"Это часть сети, которая замыкается на кадрового российского разведчика Егорова - того, что курировал агентурную сеть генерала Шайтанова", - отметил глава СБУ.

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Кроме задержанных, следственные действия проводятся и в отношении других работников НАБУ. В частности, некоторые не указали в анкетах наличие иностранного гражданства у себя или своих родственников. По словам Малюка, эти лица не подозреваются в преступлениях против государственной безопасности, однако их проверяют с помощью полиграфа и психофизиологических тестов.

Напомним, 22 июля Верховная Рада поддержала закон, по оценкам экспертов, фактически лишающий НАБУ и САП независимости, передав ключевые полномочия Генеральному прокурору.

Накануне, 21 июля, СБУ, ДБР и Офис генпрокурора провели более 70 обысков, которые касались сотрудников НАБУ. Редакция ТСН.ua собрала всю доступную информацию о резонансных действиях силовиков.