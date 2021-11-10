Глава СБУ объяснил, что происходит с компаниями, к которым причастен "король контрабанды" Альперин

Глава СБУ объяснил, что происходит с компаниями, к которым причастен "король контрабанды" Альперин

Компании Вадима Альперина, по данным Налоговой службы, нанесли ущерб на сумму 23,8 млн грн.

Служба безопасности Украины направила 95 сообщений в органы, ответственные за введение санкций, в отношении компаний, аффилированных с бизнесменом Вадимом Альпериным, обвиняемым в создании преступной группы для махинаций на таможнях.

Об этом сообщил в среду, 10 ноября, глава СБУ Иван Баканов во время брифинга по итогам сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности и обороны.

По его словам, к этому бизнесмену, которого называют "королем контрабанды", имеют свои вопросы разные правоохранительные органы. В частности, Налоговая служба установила, что компании, к которым он причастен, нанесли ущерб на сумму 23,8 млн. грн.

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"По каждой фирме, которая, по оперативным данным, аффилирована с господином Альпериным, СБУ направила 95 сообщений в органы, ответственные за внедрение санкций", — сообщил Баканов.

Кроме того, информация о таких компаниях вносится в базу "рисковых" в Государственной таможенной службе.

"После этого, в принципе, их деятельность теряет смысл — и они прекращают осуществление своей финансово-хозяйственной деятельности. Именно по такому алгоритму отрабатывается каждый топ-контрабандист, к которому были применены соответствующие санкции”, — подчеркнул глава СБУ.

Баканов также добавил, что у Вадима Альперина было обнаружено гражданство Израиля, в связи с чем СБУ направила обращение в соответствующую комиссию, которая лишила его украинского гражданства.

Напомним, четыре года назад НАБУ выяснило, что фирмы из орбиты одессита Вадима Альперина завозят в Украину одежду и обувь по заниженным ценам и арестовали их счета. Чтобы их разблокировать, Альперин принес НАБУ взятку в 800 тысяч долларов. За это его задержали, но впоследствии он вышел под залог.

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