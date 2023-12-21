Глава СБУ пообещал россиянам "сюрпризы": "бавовна" будет гореть дальше

Украинские спецслужбы "готовят сюрпризы" для российских захватчиков. В следующем году в планах – усиление разведывательных операций и осуществление диверсионных ударов как по объектам врага во временно оккупированных регионах, так и на территории самой России.

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, сообщает издание Politico.

"Мы не можем разглашать наши планы. Они должны оставаться шоком для врага. Готовим сюрпризы. Оккупанты должны понимать, что скрыться не получится. Мы повсюду найдем врага", — отметил Малыш.

Он отмечает, что таким образом Украина хочет приблизить войну как можно ближе к Кремлю. Глава СБУ уклонился от конкретики по поводу целей. Впрочем, намекнул, что речь идет о целях материально-технического обеспечения и военных средств на временно оккупированных территориях.

"Мы всегда ищем новые решения. Значит, "бавовна" будет гореть дальше", — высказался Малыш.

Поскольку боевые действия на линии фронта в последнее время продвигаются не так быстро, действия украинской Службы безопасности не только повышают моральный дух украинцев, но и наносят вред боевым возможностям России.

"СБУ наносит прицельные точечные удары. Втыкаем врага иглой прямо в сердце. Каждая наша спецоперация имеет определенную цель и дает свой результат. Все это в комплексе усложняет возможности Российской Федерации для ведения войны и приближает нашу победу", — подчеркнул Малюк.

По его словам, в частности, внимание будет уделено аннексированному Крыму и Черному морю.

Напомним, что морские надводные дроны SeaBaby успешно атаковали Крымский мост, а также российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер "SIG".

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