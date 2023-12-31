Глава СБУ в новогоднем поздравлении открыл секрет морского дрона, поразившего Крымский мост

СБУ вдохновляется славной историей и одновременно постоянно ищет новые технологические решения, чтобы устроить врагу как можно больше сюрпризов.

Глава СБУ генерал Василий Малюк заявил, что бороться с врагом помогает ментальная связь между украинскими воинами разных поколений.

Об этом говорится в его новогоднем поздравлении, опубликованном в воскресенье, 31 декабря, в котором он назвал 2023 год "еще одной героической страницей украинского народа в борьбе против врага".

“Мы крепко стоим на своей земле. За нее отдают жизнь лучшие сыновья и дочери Украины. Так же ее защищали наши славные казацкие предки. Потому что свобода всегда была самой высокой ценностью для украинцев”, — подчеркнул генерал Малюк.

По его словам, ментальная связь между воинами разных поколений чувствуется и сегодня, помогая в борьбе с врагом.

"Не зря уникальная техническая разработка Службы безопасности Украины – морские дроны Sea baby, которыми мы поразили Крымский мост и немало российских военных кораблей, – была создана именно по прототипу казацкой чайки", — подчеркнул глава СБУ.

Генерал Малюк подчеркнул, что СБУ вдохновляется славной историей и одновременно постоянно ищет новые технологические решения, чтобы устроить врагу как можно больше сюрпризов, и заверил, что в этом году спецслужбе удалось выполнить немало задуманных спецопераций на суше и на море.

“Мы работаем вместе с товарищами из Сил обороны в самых горячих точках войны – от Херсонщины до Донетчины. Наши дроны выжигают российскую технику. Снайперы достают цели на рекордном расстоянии. Контрразведка и военная контрразведка задерживают предателей и коллаборантов, чтобы вычистить пятую колонну внутри страны. Киберспециалисты отбивают тысячи российских кибератак, защищая критическую инфраструктуру. Следователи же СБУ качественно документируют все военные преступления армии РФ. Это наш ежедневный вклад в Победу!” – заявил он.

Также глава СБУ отметил, что украинцы точно знают, что они защищают и за что воюют: чтобы в нашей стране снова царили мир и процветание и чтобы наши дети росли в безопасной и зажиточной Украине.

"Желаю каждой украинской семье согласия, счастья и благополучия. С новым годом”, — завершил свое поздравление Василий Малыш.

Напомним, Силы специальных операций, подводя итоги 2023 года, опубликовали эффектные кадры, на которых зафиксированы выходы в тыл врага и действия военных спецназовцев на поле боя.

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