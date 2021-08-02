Глава "Стоп Шлам": Полиция угрожает тюрьмой пострадавшим от токсичных отходов НГЗ

От жителей Николаевской области, присоединившимся к иску общественной организации «Стоп Шлам» против Николаевского глиноземного завода, требуют отказаться от претензий под угрозой тюрьмы и стотысячного штрафа.

Об этом заявил глава «Стоп Шлам» Василий Орел на пресс-конференции, посвященной преследованиям пострадавших со стороны власти.

«В эту минуту целая группа полицейских в селе Украинка допрашивает людей. После этого села поедут в следующее село Шевченково. У нас криминальная ситуация в городе достаточно большая и проблем хватает, но вся полиция занялась общественной организацией», – заявил Орел.

По словам активиста, пострадавших запугивают, что они получат от 7 лет тюрьмы за то, что состоят в общественной организации «Стоп шлам», а также – что они будут платить 100 тысяч гривен штрафа.

«Это все задокументировано. И такой беспредел проходит сейчас на территории Николаевской области. Людей, которые пострадали, хотят сделать еще более пострадавшими», – сообщил он.

Орел рассказал, что, прежде чем обратиться в суд, николаевцы в течение нескольких лет пытались добиться прекращения загрязнения окружающей среды со стороны НГЗ путем переговоров с заводом и обращений к власти, однако эффекта это не имело.

«Поэтому мы обратились в суд при помощи наших адвокатов, и выиграли его. Но решение суда оказалось «неправильным» для правоохранительных органов, в частности для полиции. Они посчитали, что организация какая-то «неправильная». То есть суд признал, что есть факт нарушения экологических норм и есть психологические травмы для людей. А они сказали, что это не так и начали преследовать наших активистов», – рассказал глава «Стоп Шлам».

Напомним, в ноябре 2020 года общественная организация "Стоп шлам" подала иск в суд против Николаевского глиноземного завода, требуя возместить больше 9,2 млрд гривен морального ущерба за вред экологии и здоровью людей, наносимый хранилищами красного шлама.

Весной 2021 года были опубликованы результаты судебной инженерно-экологической экспертизы, проведенной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, которая установила, что в красном шламе есть опасные вещества – соединения шестивалентного хрома, соединения меди, соединения цинка, селена и его соединения, кадмий и его соединения, меркурий и его соединения, мышьяк, свинец и его соединения. Их наличие может вызвать ядовитое, токсическое и экотоксичное влияние.

В мае 2021 года суд первой инстанции счел иск «Стоп Шлам» правомерным и присудил жителям Николаева 9,21 млрд гривен в качестве компенсации. В сентябре предстоит рассмотрение апелляции, которую подал НГЗ.

29 июля экологические активисты обратились к международным экологическим организациям с открытым письмом, в котором призвали их помочь в борьбе с угрозой экологической катастрофы в Северном Причерноморье.

О вреде, который наносят здоровью людей и окружающей среде хранилища красного шлама, построенные НГЗ, экологи сообщили представителям Программы ООН по окружающей среде (UNEP), Международному союзу охраны природы и природных ресурсов (IUCN), Европейскому агентству окружающей среды (ЕЕА), «Гринпис» (Greenpeace), Организации ООН по промышленному развитию (UNIDO), Институту всемирного наблюдения (WI) , Всемирному фонду дикой природы (WWF), Глобальному экологическому фонду (GEF), Международному союзу экологической экономики (ISEE) и Международному зеленому кресту (IGC).

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