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Глава Сумской ОГА продлил комендантский час и поручил снять все знаки и указатели

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В регионе запретили продавать алкоголь.

В Сумской области, которая сильно страдает от обстрелов российской армии, изменили сроки комендантского часа.

Об этом сообщил глава ОГА Дмитрий Живицкий.

С воскресенья, 27 февраля, комендантский час будет действовать с 18:00 до 06:00.

Кроме того, по поручению руководителя области в регионе снимут все дорожные знаки. "Снимаются все знаки на трассах, дорогах, названия населенных пунктов, указатели, названия и номера домов. Организуйте работу в общинах", — подчеркнул Живицкий.

Кроме того, в Сумской области запретили продажу алкоголя с 12:00 27 февраля.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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