Глава Сумской ОГА продлил комендантский час и поручил снять все знаки и указатели

Глава Сумской ОГА продлил комендантский час и поручил снять все знаки и указатели

В регионе запретили продавать алкоголь.

В Сумской области, которая сильно страдает от обстрелов российской армии, изменили сроки комендантского часа.

Об этом сообщил глава ОГА Дмитрий Живицкий.

С воскресенья, 27 февраля, комендантский час будет действовать с 18:00 до 06:00.

Кроме того, по поручению руководителя области в регионе снимут все дорожные знаки. "Снимаются все знаки на трассах, дорогах, названия населенных пунктов, указатели, названия и номера домов. Организуйте работу в общинах", — подчеркнул Живицкий.

Кроме того, в Сумской области запретили продажу алкоголя с 12:00 27 февраля.