Глава Сумской ОВА организовал награждение военных — громкое заявление мэра Конотопа

Удар по Сумам

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Мэр Конотопа Артем Семенихин заявил, что глава Сумской ОВА Владимир Артюх организовал награждение военных в конгресс-центре Сумского университета.

Об этом Семенихин заявил в видеообращении в Facebook.

«Господин Артюх находится на своем рабочем месте. Не хотел бы говорить, но скажу кто этому помог. Этой крови, пролитой здесь. Так помогать россиянам оправдывать свой геноцид против украинцев — это еще нужно уметь. Глава ОВА Сумской области, советский генерал Артюх этому им поспособствовал», — сказал мэр.

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По его словам, на месте удара по Сумам была 117 бригада ТРО, которая сегодня отмечала годовщину создания подразделения.

«Он (Артюх — Ред.) организовал здесь вручение грамот и медалей нашим ребятам-героям», — отмечает мэр Конотопа.

Семенихин утверждает, что военные не пострадали, поскольку находились в укрытии. Главной целью РФ были именно дети.

«Но россияне били „кассетой“. Специально, чтобы было больше жертв. Чтобы оправдать свою террористическую агрессию. Ибо якобы там военные были. Господин Артюх — это советский генерал, который во времена Януковича служил под руководством некоего Саламатина, министра обороны Украины. Помогал уничтожать украинскую армию, получал награды от Януковича. Он организовал сегодня в Сумах награждение военных 117 бригад. Насколько я знаю, его предупреждали, что это делать не стоит», — говорит Семенихин.

По информации мэра Конотопа, глава СБУ Василий Малюк держит этот вопрос на личном контроле.

«Это убийство гражданских, которое совершили россияне фактически при содействии Артюха. Я знаю, что некоторые военные руководители будут нести ответственность. Но, конечно, ответственность №1 — это россияне», — говорит городской голова Конотопа.

Нардепка Марьяна Безуглая также отметила, что сразу после награждения военных в помещении должен быть детский спектакль.

«Ничто не оправдывает российское преступление. Согласно международному праву, стороны обязаны проверять цели. Удар в центр города в выходной в любом случае — это убийство, убийство гражданских. Но ставить награждение перед детским спектаклем — ну. Вообще, собираться делать награждения в центре города, распространять… И ведь это не первый раз. Потому и не молчу. Ни разу ничего подобного больше не должно повториться», — пишет нардепка.

Ранее мэр Конотопа Артем Семенихин эмоционально обратился к главе Сумской ОВА Владимиру Артюху и главе СБУ в Сумской области Олегу Красношапке. Он призвал чиновников уйти в отставку.

Напомним, что по обновленным данным, в результате ракетного удара РФ по Сумам погибли 34 человека, из них 2 ребенка. Пострадали 117 человек, из них 15 детей.