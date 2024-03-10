Глава УГКЦ отреагировал на слова Папы Римского о "белом флаге" и переговорах с РФ

Он подчеркнул, что в Украине никто не собирается сдаваться.

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав в Нью-Йорке прокомментировал слова Папы Римского Франциска о том, что для Украины было бы "мужественным поступком" поднять "белый флаг" и начать переговоры с Россией. Он подчеркнул, что в Украине никому не думает сдаться.

Об этом идет речь на сайте УГКЦ.

"Я вам хочу одно сказать от народа из Украины. Украина изранена, но непокорена! Украина измучена, но она стоит и выстоит! Поверьте мне, никому и в голову не приходит сдаться. Даже там, где сегодня идут боевые действия; послушайте наших людей в Херсоне, Запорожье, Одессе, Харькове, Сумах", — сказал глава УГКЦ Блаженнейший Святослав.

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Он призвал Папу приехать в Украину и посмотреть, что здесь происходит.

"Кто из вас не верит в победу Украины – идите к Исповеди! Потому что это означает, что мы мало доверяем присутствующему в теле украинского народа живому Богу", — добавил он.

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Глава католической церкви впервые использовал такие термины, как "белый флаг" или "проигравший" в обсуждении войны в Украине.

После того, как его слова наделали шум, в Ватикане объяснили слова Папы Римского о "белом флаге" для Украины.

Украинские власти пока не комментировали эти высказывания понтифика. А некоторые украинцы не промолчали.

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