Глава УГКЦ ожидает объяснений от Папы из-за его заявления о "наследниках великой матушки-России"

Глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) патриарх Святослав Шевчук заявил, что ожидает объяснения от Папы Римского Франциска из-за великодержавных идей, которые он озвучил на встрече с русской католической молодежью.

Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ.

Святослав сказал, что узнал это скандальное заявление Папы "с большой болью и беспокойством".

По его словам, слова Папы о "великой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, страны большой культуры и великой гуманности" — худший пример империализма и крайнего российского национализма.

Глава УГКЦ опасается, что эти слова Франциска могут быть восприняты как поддержка российского национализма и империализма, который стал причиной войны в Украине.

"Как Церковь, мы хотим заявить, что в контексте агрессии России против Украины подобные высказывания вдохновляют неоколониальные амбиции страны-агрессора, хотя должны категорически осуждать таким способ "быть русскими". Во избежание любых манипуляций относительно намерений, контекста и высказываний, присвоенных Святейшему Отцу, мы ожидаем от Ватикана объяснения этой ситуации", – отмечает пресс-служба УГКЦ.

Святослав отметил, что вскоре отправляется в Рим, где у Синода УГКЦ будет встреча с Папой Римским, на которой в частности поднимут и этот вопрос.

Напомним, Папа Римский заявил россиянам, что они - "наследники великой России: ...святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, образованной, [страны] великой культуры и великой человечности". Он призвал россиян не отказываться от этого наследия.

В МИД Украины отреагировали на скандальное заявление Папы и выразили сожаление, что Франциск распространяет российские великодержавные нарративы, которыми Москва оправдывает убийства украинцев.

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