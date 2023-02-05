Глава "Укрэнерго" сообщил, когда в Одессе возобновят привычный режим электроснабжения

Пока что в городе из-за аварии свет будут давать в режиме "два часа через восемь".

После масштабной аварии электроснабжение в Одессе улучшится не раньше пятницы, 10 февраля. Пока свет в квартирах одесситов будет появляться в режиме "два часа через восемь".

Об этом сообщил на брифинге в воскресенье, 5 февраля, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Компания сфокусировалась на одном из объектов критической инфраструктуры, запуск которого позволит как можно быстрее возобновить электроснабжение Одессы и Одесского района.

"По нашим прогнозам, до конца следующей недели, то есть до пятницы, мы должны закончить эти работы", — сказал он.

Кудрицкий проинформировал, что сейчас на объекте круглосуточно работают пять аварийных бригад — это максимальное количество, которое можно привлечь.

Он добавил, что в область свозят генераторы для питания критической инфраструктуры, что позволит перенаправить освобожденную мощность для других потребителей.

Напомним, после второй за последние сутки масштабной аварии на подстанции без света остались Приморский, Малиновский и Суворовский районы Одессы, а также села поблизости.

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