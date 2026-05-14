Глава "Укрпочты" снова попал в скандал: назвал своих хейтеров "людями с отклонениями"

Игорь Смелянский попал в очередной скандал

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский попал в очередной скандал из-за своих высказываний. В этот раз он заявил, что люди, которые хейтят известных людей, имеют «психологические отклонения и их, возможно, били в школе».

Такое заявление он сделал в интервью каналу Гончарова Podcast.

Во время записи подкаста интервьюер спросила Игоря Смелянского о его отношении к хейту в свою сторону. Она подчеркнула, что он и сам не остается «в долгу» перед людьми, резко и иногда токсично реагирует на их комментарии. Она спросила, зачем глава огромной компании ведет себя таким образом.

Смелянский решил в очередной раз ответить в своем стиле. Он спросил журналистку, знает ли она, кто такой Илон Маск. Смелянский отметил, что соцсети — это в первую очередь оружие.

«Когда я пришел в "Укрпочту", это единственное, что у меня было. Это я сейчас большая звезда. Меня на интервью приглашают. Пиар — это было единственное оружие, с которым я вышел. Сказал: "Значит так, если кто-то мне принесет взятку, завтра будет на Facebook"», — начал ответ глава «Укрпочты».

Он продолжил свою мысль и заявил, что играл в одесской футбольной команде, где его научили «давать в бубен», когда кто-то наезжает. По его словам, люди не смогут найти ни одной ситуации, где он «первым на кого-то "стартует"».

«Я никогда не позволяю себе оскорблять людей. Но если кто-то обижает меня, я не очень понимаю почему — потому что я СЕО и должен это проглотить? Ты меня обозвал — я тебя послал. И у нас, к сожалению, создалась культура, где все думают, что могут известных людей послать. Это как из подворотни что-то гавкнуло и побежало. Я считаю, что это люди с психологическими отклонениями. Их, возможно, били в школе», — заявил Смелянский.

Он добавил, что для «таких» людей это возможность показать, какие они крутые.

О случае, когда он обозвал женщину «проституткой», Смелянский сказал, что хотел, чтобы она почувствовала то, что чувствовал он, и «не проверял, проститутка она или нет».

Другие заявления Смелянского, вызвавшие возмущение людей

Напомним, гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский периодически попадает в скандалы из-за своих резких высказываний. Недавно он заявил, что люди, работающие за минималку, «больные на голову».

Свое мнение чиновник опубликовал в соцсети Threads, эмоционально заявив, что сам не хочет работать за такие деньги, а «здоровым людям» стыдно оставаться на минимальной зарплате, когда в стране есть миллионы вакансий.

Это сообщение вызвало резкую критику и возмущение в Сети. Пользователи обвинили Смелянского в цинизме, оторванности от реальности и обесценивании труда учителей, медиков, коммунальщиков и военных, которые часто получают минимальные выплаты.

Также комментаторы поинтересовались, предлагает ли сама «Укрпочта» существенно большие зарплаты. Это уже не первый громкий инцидент с участием руководителя компании.

Недавно «Укрпочта» оказалась в эпицентре скандала из-за противоречивой рекламы и поведения самого Смелянского в соцсетях. Тогда гендиректор грубо набросился на пользовательницу, которая критиковала ребрендинг компании за 600 000 гривен, и назвал ее «проституткой».

На днях Смелянский эпатажно прокомментировал новое достижение компании, заявив, что с 1 мая 2026 года финансовая инклюзия в Украине «больше не пи***ж, а реальность». Он имел в виду введение оплаты банковскими картами в 100% населенных пунктов страны, где есть связь.

