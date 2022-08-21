Глава УПЦ МП Онуфрий встретился с пленными оккупантами и пожелал "чтобы бог оберегал всех людей на поле боя"

Онуфрий раздал оккупантам по молитвослову, иконке и шоколадке, а на молебне всем присутствующим пленным поименно спели "многая лета".

Предстоятель Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий встретился с пленными оккупантами.

Видео встречи, состоявшейся в Киево-Печерской лавре, опубликовано на youtube-канале журналиста и блогера Владимира Золкина.

"Хочу пожелать вам здоровья, чтобы Господь вернул вас в свое отечество, семьи. Чтобы вы увидели матерей, сестер, жен, детей, братьев, друзей. Хотел бы, чтобы вы им сказали такие слова: мы не хотим войны, Мы не хотим, чтобы разрушались наши города, поселки, чтобы гибли наши и ваши люди. Не хотим, чтобы матери ни в Украине, ни в России встречали своих мертвых сыновей и плакали над ними горькими, нелестными слезами. Это нужно остановить, это можно остановить", – сказал иерарх.

Онуфрий сказал, что остановить боевые действия можно "словом любви", а правителям России и Украины нужно "найти слово любви, которым останавливается всякое зло".

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"Нужно найти слово любви, которое могло бы заставить замолчать пушки, остановить ракеты. Мы хотим, чтобы был мир. Наша УПЦ делала все, чтобы русский и украинский народы жили в мире, согласии и любви. Вышло так, как получилось. Но даже если зло случилось, его следует остановить. Пусть Господь даст нашим правителям мужество, ум, мудрость обрести то слово любви, которым останавливается всякое зло", – отметил предстоятель церкви УПЦ Московского патриархата.

Также Онуфрий заверил, что молится за "всех людей" на "поле боя".

"Хочу пожелать, чтобы Бог оберегал вас, всех находящихся на поле боя людей", — сказал митрополит. Оккупантам иерарх рассказал о якобы общих духовных корнях украинцев и россиян и "единой купели Крещения" из вод Днепра.

"Чтобы народы, вышедшие из единой купели Крещения, воевали друг с другом — это позор. И мы должны сделать все, чтобы это безумие прекратилось", — подытожил Онуфрий.

В завершение он раздал оккупантам по молитвослову, иконке и шоколадке, а на молебне всем присутствующим пленным поименно спели "многая лета". После короткого богослужения и неформальной беседы в кабинете Онуфрий лично, лицом к лицу, пообщался с каждым оккупантом.

Представитель ПЦУ архиепископ Евстратий обратил внимание на три главных тезиса, высказанных Онуфрием на встрече.

1. "Получилось так, как получилось", — эти слова предстоятеля церкви Московского патриархата, говорит архиепископ, звучат "словно как оправдание перед пришедшими нас пленить".

2. "Хочу пожелать, чтобы Бог оберегал вас, всех людей, находящихся на поле боя".

"Ни слова о зле, которое они принесли. Ни слова призыва к покаянию за убийства и разрушения. Ну действительно же: если все произошло само собой, эти военнопленные, как и российские воины "на поле брани", их коллеги - "не виноваты", – размышляет Евстратий.

3. "Чтобы народы, вышедшие из единой купели Крещения, воевали друг с другом – это позор".

Спикер ПЦУ уверен: такие слова – фактически формула гражданской войны и кремлевский нарратив. На самом деле, именно Россия напала на Украину и оккупировала часть нашей территории.

Отметим, что на встрече был плен Иван Евдошенко – российский разведчик ГРУ, которого украинские спецназовцы захватили в плен под Белогоровкой. Ранее в его телефоне украинские спецпризанцы нашли общение с семьей, девушкой и любовницей.

Напомним, что в Винницкой области на похоронах военного священник УПЦ МП избил крестом отца ПЦУ (видео)

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