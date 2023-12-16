Глава венгерской общины в Киеве ответил Орбану на обвинения о "притеснениях венгров"

Глава Венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа отреагировал не обвинение премьера Венгрии Виктоар Орбана об "притеснениях венгров" в Украине.

В Украине никогда не было притеснений венгерского или других нацменьшинств.

Об этом глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа сказал в интервью "Мы-Украина".

"В Украине никогда не было, нет никаких притеснений венгерского национального меньшинства или других национальных меньшинств. Один пример приведу. В Закарпатье наоборот созданы венгроязычные гетто "благодаря" Орбану, где население разговаривает исключительно на таком старом крепостно-венгерском языке на уровне 18-19 века, не владея никаким другим языком. На Закарпатье есть 100 школ исключительно на венгерском языке", - сказал Томпа.

Он эмоционально отреагировал на упреки премьера Венгрии Орбана и добавил, что "во многих населенных пунктах в Закарпатье абсолютно отсутствуют украиноязычные не то что школа, а даже классы, поэтому о какой дискриминации мы говорим".

Кроме того, он высказал мнение, что знание украинского языка очень необходимо.

"Я в свое время окончил украинскую школу и я очень благодарен своим родителям, что они меня отдали в украинскую школу. Мой родной язык — венгерский, но знание украинского языка мне дало возможность выучить несколько других языков", — отметил Томпа.

Напомним, ранее Будапешт обвинил Киев в подавлении прав венгерских нацменьшинств. В частности, Венгрия требует от Украины, чтобы та выполнила венгерские требования по языку образования. Речь идет о принятом языковом законе, который обязывает нацменьшинства получать не менее 70 процентов образования на украинском языке.

Читайте также: