Глава Верховной Рады рассказал, на что потратит "тысячу от Зеленского"

Стефанчук заявил, что если и решит получить "тысячу Зеленского", то перечислит ее на Вооруженные силы.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что, как и многие другие украинцы, скорее всего, получит "зимову єПідтримку", которую в народе назвали "тысячей Зеленского".

Об этом спикер ВР заявил на брифинге.

"Еще не оформлял. А если я приму такое решение, то бесспорно я перечислю ее на Вооруженные силы Украины. Члены моей семьи, которые находятся сейчас здесь, в Украине, также имеют право на то, чтобы воспользоваться этой возможностью — только на Вооруженные силы", – сказал Стефанчук.

Напомним, 25 октября президент Владимир Зеленский анонсировал новую программу "єПідтримка" — по тысяче гривен на человека. По словам нардепов Железняка и Южаниной, дополнительные 3,8 млрд грн на кэшбек и "тысячу от Зеленского" забрали из некоторых других программ. В частности, из программ поддержки бизнеса и разминирования.

При этом пользователи соцсетей отреагировали либо скептически, либо с юмором на идею выплат.

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