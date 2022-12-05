Глава Винницкой ОВА предупредил о большом количестве ракет в небе над Украиной

Он призвал верить в ВСУ, но оставаться в укрытиях.
Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов предупредил о большом количестве ракет в небе над Украиной.
"В небе над Украиной много ракет! Оставайтесь в укрытиях! Верим в ВСУ", — написал возраст в своем телеграмме канале.
Ранее сообщалось, что уже есть сбитые ракеты над Харьковщиной, Днепропетровщиной и Полтавщиной.
Напомним, что заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко также призывает граждан не пренебрегать тревогой.
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