Глава ВР Стефанчук пытается ввести цензуру в Украине: очередной скандальный закон тянут в Раду

Председатель ВР Стефанчук / © УНИАН

21 сентября группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №14057, предусматривающий ряд изменений в Гражданский кодекс Украины. Документ значительно усиливает юридическую ответственность за критические публикации и может поставить под угрозу деятельность журналистов-расследователей.

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Журналисты Bihus.Info обратили внимание, что законопроект предлагает автоматически признавать недостоверной любую информацию, не подтвержденную судебным приговором, а также позволяющую привлекать к ответственности за субъективное мнение.

"Предлагают даже требовать компенсацию за критику, если кому-то не понравился тон публикации", - отмечают в Bihus.Info.

Отдельно в документе говорится о «праве на забвение»: депутаты предлагают убирать любую информацию, которая стала неактуальной или потеряла общественный интерес. При этом определение этих категорий в проекте не прописано, что, по мнению журналистов, может привести к удалению достоверных материалов только через субъективное решение отдельных лиц.

"Принятие таких изменений может привести к удалению абсолютно достоверной информации, если кто-то решит, что некоторые лица "неактуальны"", - добавляют в Bihus.Info.

Редакция Bihus.Info предупреждает, что законопроект №14057 может заблокировать работу многих украинских журналистов, поскольку любая критическая публикация может стать основанием для судебного иска и призывает депутатов не поддерживать документ.

Депутат Верховной Рады Марианна Безугла заявила, что законопроект выглядит как попытка введения цензуры. Она также обратила внимание на необычный круг авторов документа и их репутацию, отмечая, что среди них руководство ВРУ и лица с сомнительными предварительными высказываниями. При этом Безугла подчеркнула:

"Почему они подали такой законопроект? Это настоящая детективная история. Нельзя за это голосовать".