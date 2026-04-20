Работники ГБР / © Государственное бюро расследований

В Берегово на Закарпатье правоохранители поймали на взятке руководителя военно-врачебной комиссии (ВВК) Владимира Паука. Во время обысков у врача-дерматовенеролога обнаружили колоссальную сумму наличных — почти полмиллиона долларов.

Об этом сообщил журналист, депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагола.

По его словам, работники Госбюро расследований во взаимодействии с СБУ и Национальной полицией задержали во время получения взятки руководителя ВВК в Берегово. По версии следствия, он наладил схему оформления выводов о непригодности к военной службе.

Глагола утверждает, что речь идет о Владимире Пауке — дерматовенерологе и главе ВВК при Береговской больнице.

«По моей информации, его взяли с поличным во время получения неправомерной выгоды за помощь военнослужащему в получении соответствующего заключения ВВК», — написал депутат в сети.

После задержания правоохранители провели обыски. В квартире фигуранта уже нашли почти 500 тыс. долл. наличными. По словам Глаголы, обыски продолжаются, и это может быть не окончательная сумма, которую найдут у руководителя ВВК.

Наличные, которые правоохранители нашли якобы у Владимира Паука / © Виталий Глагола

Напомним, ранее СБУ разоблачила на Днепропетровщине коррупционную схему уклонения от мобилизации, организованную руководительницей ВВК, работником ТЦК и их сообщником. За взятки от 2500 долл. фигуранты оформляли фиктивные медиасправки и меняли данные в реестрах, реализовав более 20 таких эпизодов. Во время обысков у руководительницы ВВК изъяли 300 тыс. долл. наличными.