Глава ВВК признала своего мужа непригодным к армии: чем все закончилось

Из-за конфликта интересов на должностное лицо составили админпротоколы о коррупции.

Глава военно-врачебной комиссии (ВВК) одного из РТЦК в Черновицкой области признала своего мужа непригодным к военной службе с последующим снятием его с военного учета.

Об этом сообщили в четверг, 1 февраля, в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.

"Поскольку согласно Закону Украины "О предотвращении коррупции" ее муж относится к категории близких лиц, она должна была сообщить членам комиссии о наличии у нее реального конфликта интересов и не подписывать соответствующие документы", — говорится в сообщении.

Из-за конфликта интересов на должностное лицо составили админпротоколы о коррупции.

Ответственность за совершенное правонарушение предусмотрена ч. 1 и ч. 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Совершение таких действий в условиях реального конфликта интересов влечет наложение штрафа от 1700 до 6800 гривен.

Напомним, ранее в Волынской области оштрафовали директора общества с ограниченной ответственностью, который на одном из сайтов объявлений купил справку ВВК о "непригодности к службе в армии" и хотел уехать за границу.

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