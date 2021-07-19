Главарь боевиков Пушилин собрался в "Единую Россию", в Донецке проводят агитацию

Также в оккупированном городе ранее открылась площадка для записи в ряды "Единой России".

Глава группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил, что намерен вступить в партию "Единая Россия".

Об этом сообщает "Новости Донбасса" со ссылкой на ресурсы сепаратистов.

"Всегда нужно действовать исходя из тех внутренних приоритетов, которые есть у человека, то, что он считает правильным. Поэтому я считаю абсолютно правильным шагом с моей стороны. Конечно же, буду", — ответил он на вопрос журналиста о том, будет ли он вступать в ряды партии "Единая Россия".

В рамках форума "Россия-Донбасс: единство приоритетов", который проходит в Донецке, ранее открылась площадка для записи в ряды "Единой России".

Между тем в оккупированном Донецке уже проводят агитацию. На видео, которое в Сеть выложили пользователи, можно увидеть, как в городе жителям раздают агитационную продукцию с символикой партии.

Напомним, что правящая в России партия "Единая Россия" проводит агитационные мероприятия в ОРДЛО перед выборами в Госдуму, которые состоятся в сентябре. Для этого активно используется админресурс подконтрольных Кремлю группировок "ДНР" и "ЛНР".

Ранее секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил о намерениях сотрудничать на выборах в Госдуму РФ этой осенью с так называемым "Союзом добровольцев Донбасса", в который входят боевики, которые на оккупированной части Донбасса воевали против Украины.

Жители оккупированного Донбасса, которым ранее РФ незаконно выдала российские паспорта, смогут принять участие в выборах в Государственную думу 2021 года.

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