Главарь оккупантов Крыма заявил о передаче украинских портов в "федеральную собственность" РФ

Керченским и Феодосийским морскими портами будут руководить напряму из Москвы, в обход крымских коллаборантов.
Главарь оккупантов в Крыму Сергей Аксенов заявил о "передаче в федеральную собственность России" Керченского и Феодосийского морских портов, являющихся государственной собственностью Украины.
Об этом информирует "Крым.Реалии".
"Мы передаем Керченский и Феодосийский порты в федеральную собственность для обеспечения загрузки, при сохранении штатной численности, трудового коллектива и так далее. Территория морской дирекции на сегодняшний день рассматривается для совместной эксплуатации Крымско-сирийской судоходной компанией", — сказал крымский "Гоблин".
Отметим, в СМИ сообщали, что Сергей Аксенов в 1990-х был членом ОПГ "Сейлем" и имел прозвище "Гоблин". Он якобы был связан с организацией заказных убийств своих конкурентов.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на первом саммите "Крымской платформы" 23 августа 2021 года рассказал, что убытки страны от российской оккупации Крыма насчитывают больше ста миллиардов долларов.
В декабре 2019 года на то время время министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил, что прямой ущерб от оккупации Крыма только в 2014-2015 годах составил 15-20% ВВП Украины, а общие потери – от 50 до 150 млрд долл.
Напомним, что украинский суд разрешил задержать главаря оккупантов Крыма Аксенова.
Ранее:
- ФСБ РФ заявила, что корабль "Донбасс" Военно-морских сил Украины двигался в сторону Керченского пролива и "представлял угрозу".
- Украина развернула корабль "Донбасс" на базу, министр обороны Резников обвинил РФ в провокации.
- По его словам, провокация ФСБ с кораблем "Донбасс" не случайно произошла во время разговора Зеленского с Байденом.