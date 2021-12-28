Главарь оккупантов Крыма заявил о передаче украинских портов в "федеральную собственность" РФ

Керченским и Феодосийским морскими портами будут руководить напряму из Москвы, в обход крымских коллаборантов.

Главарь оккупантов в Крыму Сергей Аксенов заявил о "передаче в федеральную собственность России" Керченского и Феодосийского морских портов, являющихся государственной собственностью Украины.

Об этом информирует "Крым.Реалии".

"Мы передаем Керченский и Феодосийский порты в федеральную собственность для обеспечения загрузки, при сохранении штатной численности, трудового коллектива и так далее. Территория морской дирекции на сегодняшний день рассматривается для совместной эксплуатации Крымско-сирийской судоходной компанией", — сказал крымский "Гоблин".

Отметим, в СМИ сообщали, что Сергей Аксенов в 1990-х был членом ОПГ "Сейлем" и имел прозвище "Гоблин". Он якобы был связан с организацией заказных убийств своих конкурентов.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на первом саммите "Крымской платформы" 23 августа 2021 года рассказал, что убытки страны от российской оккупации Крыма насчитывают больше ста миллиардов долларов.

В декабре 2019 года на то время время министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил, что прямой ущерб от оккупации Крыма только в 2014-2015 годах составил 15-20% ВВП Украины, а общие потери – от 50 до 150 млрд долл.

Напомним, что украинский суд разрешил задержать главаря оккупантов Крыма Аксенова.

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