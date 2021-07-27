Главаря "титушок" Крысина освободили от уголовной ответственности по трем статьям

Все — из-за истечения срока давности.
Минус три статьи для главаря "титушок". Дарницкий райсуд столицы освободил Юрия Крысина от уголовной ответственности за хулиганство, похищение и незаконное препятствование проведению митингов.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.
Все — из-за истечения срока давности. По словам прокурора, защитники Крысина затягивали дело, в частности, не являлись на заседания. Сейчас по делу о надругательстве над майдановцами на рассмотрении остается лишь статья о пытках. Решение Юрий Крысин ждет в тюрьме — три года назад его осудили за убийство Вячеслава Еремея во время событий на Майдане в феврале 2014 года. По приговору Верховного суда, Крысин будет сидеть за решеткой 5 лет.