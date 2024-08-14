Главе АМКУ Кириленко объявили подозрение: мог незаконно обогатиться на 56 миллионов

Подозреваемый стал владельцем 21 объекта недвижимости и люксового авто, зарегистрировав имущество на родственников своей жены.

Правоохранители сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации экс-главе Донецкой ОВА, действующему главе Антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Заметим, что ни в НАБУ, ни в САП не указали точные должность и имя чиновника, но "Украинская правда" со ссылкой на источники указывает, что речь идет именно о Кириленко.

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"НАБУ и САП сообщили чиновнику государственного учреждения со специальным статусом о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации", – говорится в сообщении антикоррупционного бюро.

По данным следствия, подозреваемый в течение 2020-2023 годов, будучи в должности руководителя областной госадминистрации, стал владельцем 21 объекта недвижимости и люксового авто, зарегистрировав имущество на родственников своей жены.

Речь идет о таком имуществе подозреваемого:

7 квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;

дом под Киевом площадью более 220 кв. м;

2 гаражных бокса;

6 паркомест;

3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;

автомобиль ВМW Х3.

В НАБУ отметили, что разница между стоимостью указанного имущества и средствами (доход, сбережения) должностного лица с женой составила 56,2 млн грн.

Кроме того, подозреваемый не указал это имущество в декларациях за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы.

В НАБУ добавили, что расследование детективы и прокуроры начали после обнародования журналистского расследования "Радио Свобода".

НАБУ объявило подозрение главе АМКУ Павлу Кириленко в незаконном обогащении / Фото: НАБУ

НАБУ объявило подозрение главе АМКУ Павлу Кириленко в незаконном обогащении / Фото: НАБУ

Напомним, после расследования журналистов проекта "Схемы" об имуществе семьи Кириленко на 70 млн грн, НАБУ и САП в марте начали уголовное производство в отношении главы АМКУ по статьям о незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

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