Главе Центробанка РФ грозит пожизненное заключение: СБУ сообщила о подозрении

СБУ собрала доказательства преступных действий главы Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной, призванных финансировать потребности военно-промышленного комплекса и оккупационных группировок. Для этого она организовала введение так называемой "рублевой зоны" во временно захваченных районах юга и востока Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По указанию Эльвиры Набиуллиной было осуществлено открытие филиалов подконтрольного Кремлю "Промсвязьбанка" на базе захваченных отделений украинских финучреждений.

Кроме того, глава российского Центробанка способствовала местным оккупационным администрациям РФ в блокировании обращения гривны. Для этого было запрещено на захваченных территориях проведение электронных операций и наличных расчетов в гривне, а также невозможна инкассация украинской валюты.

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По данным следствия, полученные таким образом "рублевые" поступления в бюджет РФ были направлены на финансирование потребностей военно-промышленного комплекса и оккупационных группировок.

“На основании доказательств СБУ главе Центробанка России сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 110 (преднамеренные действия, совершенные представителем власти, по предварительному сговору группы лиц, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, повлекшие гибель людей и других тяжких последствий) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Решается вопрос об объявлении Набиулинной в международный розыск.

Напомним, на временно оккупированных территориях Украины россияне угрожали штрафами из-за отказа полностью переходить на рубль.

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