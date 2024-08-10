Главе Донецкой ОВА звонили из ФСБ: о чем хотели договориться россияне

Сотрудники российской спецслужбы убеждали, что с Россией будет лучше.

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин рассказал, как в начале полномасштабного вторжения к нему звонили по телефону из российской ФСБ, пытаясь переманить на сторону оккупантов.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Главком".

В то время Вадим Филашкин еще работал заместителем председателя облгосадминистрации, но из ФСБ звонили по телефону всем, кто занимал руководящие должности в общинах Донбасса.

“Предлагали перейти на их сторону. Говорили, что с Россией у нас будет лучше, чем сейчас. Я потом всех заблокировал по телефону. Послал в направлении российского корабля и заблокировал”, – признался чиновник.

Также читайте Филатов рассказал, сколько в Днепре коллаборантов

С тех пор, по словам Филашкина, с такими предложениями россияне не обращаются ни к нему, ни к его коллегам.

“Почти все руководители населенных пунктов на линии фронта – это правоохранители, в том числе представители Службы безопасности. Я всю жизнь проработал в правоохранительном блоке, поэтому точно знаю, что сейчас таких звонков от оккупантов, сигналов каких-то от них нет. Они знают нашу позицию и потому перестали звонить”, — отметил он.

Напомним, в российском городе Старый Оскол было совершено покушение на предателя Украины Геннадия Мацегору, занимавшего должность городского головы Купянска Харьковской области. Он добровольно пошел на полное сотрудничество с российскими захватчиками.

Вражеские обстрелы: в Донецкой области - погибшие и раненые. Под огнем рашистов пожилые люди и их дома!

Читайте также: