Председателю и депутатам Госдумы РФ сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины

Председателю и депутатам Госдумы РФ сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины

Председателю и 418 депутатам Государственной Думы РФ, поддержавшим признание "ЛНР" и "ДНР", сообщено о подозрении.

В Украине завершена процедура сообщения о подозрениях председателю и 418 депутатам нижней палаты Федерального собрания РФ, поддержавшим принятие решений, посягающих на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщили сегодня, 27 апреля, в Офисе генерального прокурора Украины.

По данным следствия, председатель и 418 из 450 депутатов 15 февраля 2022 года на заседании Государственной Думы Федерального собрания РФ поддержали постановление с обращением к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик как самостоятельных, суверенных и независимых государств.

Также 22 февраля 2022 года они поддержали ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и так называемыми ДНР и ЛНР.

Досудебное расследование по уголовному производству (ч. 3 ст. 110 УК Украины) осуществляется следственными подразделениями региональных управлений Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве Винницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областных прокуратур.

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