Главе "Ростеха" и другу Путина грозит 10 лет лишения свободы

Служба безопасности Украины объявила подозрение главе государственной российской корпорации, поставляющей оружие для армии РФ.
Гендиректору российской государственной корпорации "Ростех" Сергею Чемезову, которого называют близким другом президента РФ Владимира Путина, сообщили о подозрении о совершении преступления против украинского государства. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Корпорация, возглавляемая Чемезовым, является монополистом в сфере снабжения вооружений и боеприпасов для войск РФ.
Благодаря дружеским отношениям с Владимиром Путиным, с которым он познакомился еще во время службы в КГБ бывшего Советского Союза, Сергей Чемезов более 15 лет является бессменным руководителем ключевой корпорации военно-промышленного комплекса России.
Какое вооружение поставляет "Ростех"
Все 11 компаний "Ростеха" производят до 80% военной техники, вооружений и боеприпасов для ведения войны против Украины.
Среди них — концерны "Калашников", "Уралвагонзавод", "Вертолеты России" и "Объединенная авиастроительная корпорация", поставляющие оккупационной армии танки, боевую авиацию и ракетные комплексы.
По данным следствия, компании Чемезова передавали Минобороны РФ оптовые партии:
- истребителей СУ-30, СУ-35, СУ-57;
- фронтовых истребителей-бомбардировщиков СУ-34;
- баллистических ракет типа Х-47М "Кинжал";
- боевых вертолетов Ка-52 и Ми-28;
- ударных и разведывательных дронов;
- военно-транспортных самолетов Ил-76;
- танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М;
- боевых машин пехоты БМП-2М и БМП-3;
- реактивных систем залпового огня Торнадо-С и Торнадо-Г и самоходных гаубиц Мста-С.
Как увеличилось производство оружия во время войны
Как сообщили в Офисе генпрокурора Украины, в середине 2022 года подозреваемый получил от высшего политического руководства РФ указание по срочной организации увеличения производства оружия и другого военного оборудования, необходимого оккупационным войскам для агрессивной войны на территории Украины.
С этой целью российские военные заводы были переведены на новые графики работы в 3-4 смены ежедневно, а их сотрудникам запретили отпуска.
Задокументированы факты производства в течение 2022-2023 годов и передачи для нужд вооруженных сил России большого количества оружия, в том числе:
- БПЛА "Ланцет";
- РСЗО "Торнадо";
- истребителей СУ-35С, СУ-30СМ2, СУ-57;
- вертолетов Ка-52 и Ми-28;
- танков Т-80БВМ и Т-72Б3М;
- самоходных минометов "ДРОК";
- модернизированных самоходных гаубиц 2С19М2 "Мста-С".
Какое наказание грозит Чемезову
Следователи сообщили Сергею Чемезову о подозрении по ч. 4 ст. 110-2 УКУ (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
Ему грозит до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.
Поскольку должностное лицо находится за пределами Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины сообщила подозрение главе центризбиркома РФ Элли Памфиловой, которая готовила фейковые "выборы" во временно оккупированных регионах Украины.
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