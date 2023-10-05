Главе "Ростеха" и другу Путина грозит 10 лет лишения свободы

Гендиректору российской государственной корпорации "Ростех" Сергею Чемезову, которого называют близким другом президента РФ Владимира Путина, сообщили о подозрении о совершении преступления против украинского государства. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Корпорация, возглавляемая Чемезовым, является монополистом в сфере снабжения вооружений и боеприпасов для войск РФ.

Благодаря дружеским отношениям с Владимиром Путиным, с которым он познакомился еще во время службы в КГБ бывшего Советского Союза, Сергей Чемезов более 15 лет является бессменным руководителем ключевой корпорации военно-промышленного комплекса России.

Какое вооружение поставляет "Ростех"

Все 11 компаний "Ростеха" производят до 80% военной техники, вооружений и боеприпасов для ведения войны против Украины.

Среди них — концерны "Калашников", "Уралвагонзавод", "Вертолеты России" и "Объединенная авиастроительная корпорация", поставляющие оккупационной армии танки, боевую авиацию и ракетные комплексы.

По данным следствия, компании Чемезова передавали Минобороны РФ оптовые партии:

истребителей СУ-30, СУ-35, СУ-57;

фронтовых истребителей-бомбардировщиков СУ-34;

баллистических ракет типа Х-47М "Кинжал";

боевых вертолетов Ка-52 и Ми-28;

ударных и разведывательных дронов;

военно-транспортных самолетов Ил-76;

танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М;

боевых машин пехоты БМП-2М и БМП-3;

реактивных систем залпового огня Торнадо-С и Торнадо-Г и самоходных гаубиц Мста-С.

Как увеличилось производство оружия во время войны

Как сообщили в Офисе генпрокурора Украины, в середине 2022 года подозреваемый получил от высшего политического руководства РФ указание по срочной организации увеличения производства оружия и другого военного оборудования, необходимого оккупационным войскам для агрессивной войны на территории Украины.

С этой целью российские военные заводы были переведены на новые графики работы в 3-4 смены ежедневно, а их сотрудникам запретили отпуска.

Задокументированы факты производства в течение 2022-2023 годов и передачи для нужд вооруженных сил России большого количества оружия, в том числе:

БПЛА "Ланцет";

РСЗО "Торнадо";

истребителей СУ-35С, СУ-30СМ2, СУ-57;

вертолетов Ка-52 и Ми-28;

танков Т-80БВМ и Т-72Б3М;

самоходных минометов "ДРОК";

модернизированных самоходных гаубиц 2С19М2 "Мста-С".

Какое наказание грозит Чемезову

Следователи сообщили Сергею Чемезову о подозрении по ч. 4 ст. 110-2 УКУ (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Ему грозит до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

Поскольку должностное лицо находится за пределами Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины сообщила подозрение главе центризбиркома РФ Элли Памфиловой, которая готовила фейковые "выборы" во временно оккупированных регионах Украины.

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