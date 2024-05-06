Главком Сырский привез важные новости с фронта: Зеленский о главных событиях суток

Глава государства подчеркнул, что за политическим решениям должно быть реальное получение оружия нашими воинами.

Вечером, 6 мая, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Заседание Ставки

Президент Зеленский провел заседание Ставки. Глава государства выслушал доклад находившегося на передовой главкома Сырского.

"Доказал (Сырский. – Ред.) о ключевых вызовах и потребностях. Готовимся. Был также доклад о нашем собственном производстве оружия и комплектации наших бригад. Максимум делаем, чтобы дать больше оружия для наших воинов. Отдельно обсудили поставки от партнеров – сроки поставки и возможность ускорить реальное поступление оружия и снарядов от партнеров", – говорит Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что по политическим решениям должно быть реальное получение оружия нашими воинами. Все привлеченные должны сейчас работать 24/7 с партнерами, в том числе с Соединенными Штатами, добавил он.

День пехоты

Президент Зеленский поздравил с профессиональным днем воинов-пехотинцев. Он подчеркнул, что пехота является основой наших Вооруженных Сил Украины.

"Это подразделения, которые на земле своей силой, своими действиями, своей стойкостью определяют, чей флаг на этой земле. И я благодарю каждого нашего воина, все боевые бригады, которые делают максимум, чтобы уничтожать оккупанта и защищать Украину. Сегодня отметил государственными наградами воинов, которые проявили себя лучше именно в боях, и почетными отличиями и боевыми флагами — боевые бригады", — отметил глава государства.

Международная политика

У президента было несколько международных разговоров о подготовке инаугурационного Саммита мира в Швейцарии.

"Сегодня – президенты Литвы и Польши – Гитанас Науседа и Анджей Дуда, премьер-министры Эстонии и Канады – Кая Каллас и Джастин Трюдо… Лично их пригласил на Саммит. Я поблагодарил за поддержку нашей работы ради справедливого мира – за поддержку Формулы мира. Такой мир и подлинное восстановление покоя в международных отношениях возможны только при условии, что мировое большинство присоединится к установлению мира и заставит Россию к миру – заставит ее признавать базовые правила нормального сожительства народов", – сказал Зеленский.

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Зеленский: Главком Сырский привез НОВОСТИ с фронта! Готовимся