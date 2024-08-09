Главком ВСУ доложил на Ставке о действиях на направлениях, откуда Россия наносит удары

В пятницу, 9 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, на которой, прежде всего, заслушали доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом говорится в официальном Telegram-канале президента.

Как сообщил Зеленский, доклад главкома касался ситуации на всех ключевых направлениях — юг, Курахово, Покровск, Торецк, Часов Яр, Луганщина и Харьковщина, а также оборонных действий ВСУ на "направлениях, откуда Россия наносила удары по украинской территории".

После доклада командующего Воздушными силами Николая Олещука решением Ставки был утвержден план дальнейших действий по усилению украинской системы ПВО для защиты людей, критической инфраструктуры и военных объектов.

Перед началом учебного года министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о комплексной защите школ в сотрудничестве с местными властями и общинами.

“Также был доклад главы СВР Олега Иващенко по поводу очередных террористических замыслов России. Мы все это видим и готовы. Важный доклад СБУ, Василия Малюка, по поводу их специальных дальнобойных операций. Очень результативные действия!" – особо отметил Зеленский.

Напомним, ночной удар по российскому военному аэродрому в Липецке нанесли, вероятно, украинские дальнобойные дроны типа "Лютый". На аэродроме базировались новейшие российские Су-57.

Бои на Курщине уже 4 дня! Россияне понесли наибольшие разовые потери!

Читайте также: