Главная бизнес-премия страны "Выбор года" опубликовала список лидеров рынка 2025 Новости компаний

Премия «Выбор года» — это ежегодный срез потребительских предпочтений, показывающий, каким брендам украинцы действительно доверяют. В 2025 г. по результатам голосования потребителей и жюри победителями стали компании, продемонстрировавшие стабильное качество, сильную репутацию и способность соответствовать ожиданиям рынка в своих категориях.

Главная бизнес-премия страны "Выбор года" опубликовала список лидеров рынка 2025

Победители «Выбор года» 2025:

  • Штатные магнитолы года для автомобиля на системе Андроид - TORSSEN

  • Сервис земельных инвестиций года — ZEMINVEST

  • Детский порошок года украинского производства .

  • Украинский освежитель воздуха года — IFresh

  • Производитель модульных домов года - SCANDI

  • Украинский бренд года одежды для женщин .

  • Автобусные туры года - АККОРД-ТУР

  • Майонез года - Королевский вкус

  • Хот-дог года - Mr.Grill

  • Сметана года .

  • Производитель хлебобулочных изделий года — КИЕВХЛЕБ

  • Национальная сеть торговых центров года - Эпицентр

  • Школьные рюкзаки и ранцы года .

  • Кухонные товары года - Фрекен БОК

  • Влажные гигиенические салфетки года .

  • Ватная продукция года — Lady Cotton.

  • Комбуча года - spraga

  • Сеть аптек года - Аптека АНЦ

  • Сеть барбершопов года — Цирульник

  • Сеть центров косметологии и лазерной эпиляции года – Лазерхауз.

  • Программа года для коррекции и снижения массы тела - Herbalife

  • Протеиновый коктейль года - Формула 1 (Herbalife)

  • Диетические добавки года - Herbalife

  • Интернет-магазин года запчастей и стекла для автофар (поставщик) — Lemarix

  • Антипигментное средство рока для лица — NIVEA

  • Антивозрастной крем года по уходу за лицом .

  • Жилой комплекс бизнес-класса года в пригороде Киева (г. Буча) - ЖК «Гранд Бурже»

  • Торгово-развлекательный центр года - LAVINA

  • Жилой комплекс бизнес-класса года в пригороде Киева (г. Вишневое) - ЖК «АТМОСФЕРА»

  • Жилой комплекс бизнес-класса года в пригороде Киева (Софиевская Борщаговка) - ЖК «Park Residence»

  • Девелоперская компания года в пригороде Киева - Строительная группа «СИНЕРГИЯ»

  • Жилой комплекс бизнес-класса года в пригороде Киева - ЖК «Синергия Сити»

  • Жилой комплекс бизнес-класса года в г. Львов — ЖК «SILENT PARK»

  • Климатическая техника года комфорт-класса .

  • ЖК бизнес-класса года с подземным паркингом (г. Ирпень) — Центральный Premium

  • Кофейня самообслуживания года — FASTKAVA

  • Препарат года (в таблетках) для лечения геморроя - ДЕТРАЛЕКС®

  • Венотоник года (в таблетках) - ДЕТРАЛЕКС®

  • Витаминно-минеральный комплекс года для поддержания беременности и грудного вскармливания .

  • Средство для заживления поврежденной и раздраженной кожи — Бепантен®

  • Ферменты года (средство для улучшения пищеварения) — Креон®

САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВРЕДНЫМ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Победители о ценности премии "Выбор года" и достижениях в 2025 году:

  • Для команды Kite это большая гордость и источник вдохновения. Каждый сотрудник чувствует, что его труд имеет значение. Это признание того, что наш общий ежедневный вклад формирует доверие к бренду и влияет на жизнь детей и родителей. Победа в «Выборе года» — это не только титул, но и подтверждение нашей миссии: создавать качественные, безопасные и стильные рюкзаки, с которыми удобно идти в школу, открывать мир и мечтать. Светлана Мытник, руководитель группы управления Kite ООО "ВИВАТ ТРЕЙДИНГ"

              Алина Цог, бренд-менеджер Kite ООО "ВИВАТ ТРЕЙДИНГ"

  • Когда мы впервые получили премию в 2023 году, это стало для команды подтверждением того, что мы вместе создали качественный, востребованный продукт, отвечающий требованиям и ожиданиям открывшегося рынка. Получая премию 3-й год подряд, кроме вышеперечисленного, чувствуем и ответственность. Zeminvest — лидер в нише, оказывающий значительное влияние на формирование рынка, правил игры. Это добавляет дополнительные требования, побуждающие постоянно работать над качеством услуг. Поэтому для нас это, с одной стороны, продолжение признания, что мы справились с заданием, которое поставили в 2025 году, с другой — снова поднятие «планки» на следующий. Сооснователь Zeminvest Александр Черный

  • Для нашей команды победа в бизнес-премии Выбор Года — это доказательство того, что тысячи водителей доверяют нашей продукции, нашему сервису и нашему подходу. Мы начинали с желания создать доступное, качественное пространство для культуры автосвета в Украине, а сегодня получаем национальную награду, подтверждающую: этот путь приносит реальную пользу. Для нас эта награда — признак признательности наших клиентов, выбирающих Lemarix, и вдохновение двигаться вместе с нами по одному вектору вперед с той же энергией. Эта премия символизирует ответственность, напоминает нам, что каждая фара, каждый комплект, каждый заказ, который мы обрабатываем, — часть пространства для культуры автосвета в Украине, которое мы создаем вместе. Сирюк Марина и Александр Николаевич, владельцы.

  • Мы продолжаем работать во благо страны — для людей и вместе с людьми. Создаем рабочие места, строим новые объекты, поддерживаем экономику. Это наша ответственность и наш путь к общей победе. Мы компания национального масштаба, но наша сила не в размере, а в человечности. Поэтому наши действия для страны и людей: реанимобили, генераторы, медицинское оборудование, поддержка обороны Украины, инвестиции в экономику и развитие спорта. Это часть стратегии бренда, а не отдельная инициатива. Даже в непростое время мы продолжаем развиваться — инвестируем в инновации, новые форматы и технологии. Ведь каждый наш проект – это вклад в сильную, независимую и успешную страну. Михайлишин Петр Иосифович, генеральный директор ООО «Эпицентр К»

Михайлишин Петр Иосифович, генеральный директор ООО «Эпицентр К»

  • Для нашей команды это признание не просто статус, а доказательство того, что ежедневная работа имеет смысл. Каждый ощущает гордость и причастность к результату, который видит страна. Это заряжает, мотивирует и напоминает, что люди создают силу FASTKAVA — их преданность и вера в продукт делают нас №1. директор Вячеслав Кривенко

Команда Faskava

Победа в премии «Выбор года» — подтверждение реального доверия потребителей и сильных позиций бренда на украинском рынке. Подать заявку на участие.

