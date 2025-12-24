Главная бизнес-премия страны "Выбор года" опубликовала список лидеров рынка 2025

- Дата публикации
Премия «Выбор года» — это ежегодный срез потребительских предпочтений, показывающий, каким брендам украинцы действительно доверяют. В 2025 г. по результатам голосования потребителей и жюри победителями стали компании, продемонстрировавшие стабильное качество, сильную репутацию и способность соответствовать ожиданиям рынка в своих категориях.
Победители «Выбор года» 2025:
Штатные магнитолы года для автомобиля на системе Андроид - TORSSEN
Сервис земельных инвестиций года — ZEMINVEST
Детский порошок года украинского производства .
Украинский освежитель воздуха года — IFresh
Производитель модульных домов года - SCANDI
Украинский бренд года одежды для женщин .
Автобусные туры года - АККОРД-ТУР
Майонез года - Королевский вкус
Хот-дог года - Mr.Grill
Сметана года .
Производитель хлебобулочных изделий года — КИЕВХЛЕБ
Национальная сеть торговых центров года - Эпицентр
Школьные рюкзаки и ранцы года .
Кухонные товары года - Фрекен БОК
Влажные гигиенические салфетки года .
Ватная продукция года — Lady Cotton.
Комбуча года - spraga
Сеть аптек года - Аптека АНЦ
Сеть барбершопов года — Цирульник
Сеть центров косметологии и лазерной эпиляции года – Лазерхауз.
Программа года для коррекции и снижения массы тела - Herbalife
Протеиновый коктейль года - Формула 1 (Herbalife)
Диетические добавки года - Herbalife
Интернет-магазин года запчастей и стекла для автофар (поставщик) — Lemarix
Антипигментное средство рока для лица — NIVEA
Антивозрастной крем года по уходу за лицом .
Жилой комплекс бизнес-класса года в пригороде Киева (г. Буча) - ЖК «Гранд Бурже»
Торгово-развлекательный центр года - LAVINA
Жилой комплекс бизнес-класса года в пригороде Киева (г. Вишневое) - ЖК «АТМОСФЕРА»
Жилой комплекс бизнес-класса года в пригороде Киева (Софиевская Борщаговка) - ЖК «Park Residence»
Девелоперская компания года в пригороде Киева - Строительная группа «СИНЕРГИЯ»
Жилой комплекс бизнес-класса года в пригороде Киева - ЖК «Синергия Сити»
Жилой комплекс бизнес-класса года в г. Львов — ЖК «SILENT PARK»
Климатическая техника года комфорт-класса .
ЖК бизнес-класса года с подземным паркингом (г. Ирпень) — Центральный Premium
Кофейня самообслуживания года — FASTKAVA
Препарат года (в таблетках) для лечения геморроя - ДЕТРАЛЕКС®
Венотоник года (в таблетках) - ДЕТРАЛЕКС®
Витаминно-минеральный комплекс года для поддержания беременности и грудного вскармливания .
Средство для заживления поврежденной и раздраженной кожи — Бепантен®
Ферменты года (средство для улучшения пищеварения) — Креон®
Победители о ценности премии "Выбор года" и достижениях в 2025 году:
Для команды Kite это большая гордость и источник вдохновения. Каждый сотрудник чувствует, что его труд имеет значение. Это признание того, что наш общий ежедневный вклад формирует доверие к бренду и влияет на жизнь детей и родителей. Победа в «Выборе года» — это не только титул, но и подтверждение нашей миссии: создавать качественные, безопасные и стильные рюкзаки, с которыми удобно идти в школу, открывать мир и мечтать. Светлана Мытник, руководитель группы управления Kite ООО "ВИВАТ ТРЕЙДИНГ"
Когда мы впервые получили премию в 2023 году, это стало для команды подтверждением того, что мы вместе создали качественный, востребованный продукт, отвечающий требованиям и ожиданиям открывшегося рынка. Получая премию 3-й год подряд, кроме вышеперечисленного, чувствуем и ответственность. Zeminvest — лидер в нише, оказывающий значительное влияние на формирование рынка, правил игры. Это добавляет дополнительные требования, побуждающие постоянно работать над качеством услуг. Поэтому для нас это, с одной стороны, продолжение признания, что мы справились с заданием, которое поставили в 2025 году, с другой — снова поднятие «планки» на следующий. Сооснователь Zeminvest Александр Черный
Для нашей команды победа в бизнес-премии Выбор Года — это доказательство того, что тысячи водителей доверяют нашей продукции, нашему сервису и нашему подходу. Мы начинали с желания создать доступное, качественное пространство для культуры автосвета в Украине, а сегодня получаем национальную награду, подтверждающую: этот путь приносит реальную пользу. Для нас эта награда — признак признательности наших клиентов, выбирающих Lemarix, и вдохновение двигаться вместе с нами по одному вектору вперед с той же энергией. Эта премия символизирует ответственность, напоминает нам, что каждая фара, каждый комплект, каждый заказ, который мы обрабатываем, — часть пространства для культуры автосвета в Украине, которое мы создаем вместе. Сирюк Марина и Александр Николаевич, владельцы.
Мы продолжаем работать во благо страны — для людей и вместе с людьми. Создаем рабочие места, строим новые объекты, поддерживаем экономику. Это наша ответственность и наш путь к общей победе. Мы компания национального масштаба, но наша сила не в размере, а в человечности. Поэтому наши действия для страны и людей: реанимобили, генераторы, медицинское оборудование, поддержка обороны Украины, инвестиции в экономику и развитие спорта. Это часть стратегии бренда, а не отдельная инициатива. Даже в непростое время мы продолжаем развиваться — инвестируем в инновации, новые форматы и технологии. Ведь каждый наш проект – это вклад в сильную, независимую и успешную страну. Михайлишин Петр Иосифович, генеральный директор ООО «Эпицентр К»
Для нашей команды это признание не просто статус, а доказательство того, что ежедневная работа имеет смысл. Каждый ощущает гордость и причастность к результату, который видит страна. Это заряжает, мотивирует и напоминает, что люди создают силу FASTKAVA — их преданность и вера в продукт делают нас №1. директор Вячеслав Кривенко
Победа в премии «Выбор года» — подтверждение реального доверия потребителей и сильных позиций бренда на украинском рынке.