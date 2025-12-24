Главная бизнес-премия страны "Выбор года" опубликовала список лидеров рынка 2025

Мы продолжаем работать во благо страны — для людей и вместе с людьми. Создаем рабочие места, строим новые объекты, поддерживаем экономику. Это наша ответственность и наш путь к общей победе. Мы компания национального масштаба, но наша сила не в размере, а в человечности. Поэтому наши действия для страны и людей: реанимобили, генераторы, медицинское оборудование, поддержка обороны Украины, инвестиции в экономику и развитие спорта. Это часть стратегии бренда, а не отдельная инициатива. Даже в непростое время мы продолжаем развиваться — инвестируем в инновации, новые форматы и технологии. Ведь каждый наш проект – это вклад в сильную, независимую и успешную страну. Михайлишин Петр Иосифович, генеральный директор ООО «Эпицентр К»