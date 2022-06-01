Главная церковная интрига: действительно ли УПЦ МП закрепит в уставе "независимость" от РПЦ и Кирилла

Главная церковная интрига: действительно ли УПЦ МП закрепит в уставе "независимость" от РПЦ и Кирилла

Проукраинский священник УПЦ МП Андрей Пинчук уверяет: изменения действительно приняты.

27 мая Собор УПЦ (МП) заявил о "независимости", а также о несогласии с позицией патриарха Кирилла по поводу войны в Украине. Самостоятельность УПЦ, которая теперь категорически не согласна с приставкой "МП" (Московского патриархата. — Ред.), должна быть отражена в новой редакции устава.

Священник УПЦ МП Андрей Пинчук, известный своей проукраинской позицией, утверждает, что изменения в устав действительно приняли. Об этом он сказал в интервью "НВ".

"Я могу точно вам говорить, какие изменения внесены в устав, потому что у меня были на руках эти изменения ", — заверил священник.

В частности:

Центр решений по судьбе УПЦ, перенесенных из Москвы в Киев;

митрополит Киевский (сейчас Онуфрий. — Ред.) перестает быть членом священного Синода РПЦ , а украинские архиереи — членами органов управления РПЦ;

, а украинские архиереи — членами органов управления РПЦ; решения руководящих органов РПЦ — Собора, Синода, поместного Собора не являются обязательными для УПЦ;

— Собора, Синода, поместного Собора киевский митрополит после избрания не должен быть утвержден московским патриархом.

восстановление мироварение в Киеве, которое является вторичным признаком автокефалии;

зарубежные приходы для УПЦ.

Такие изменения Пинчук называет фактическим провозглашение полной автокефалии, чего никто не ожидал.

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По его словам, митрополиты Лука (Запорожский. — Ред.), Павел (наместник Киево-Печерской лавры. — Ред.) и диакон Новинский (долларовый миллиардер и деловой партнер Рината Ахметова. — Ред) протестовали на Соборе против этих тезисов, а также, "возмущались и кричали".

"Вообще это был очень яркий и живой Собор. За каждую смену в уставе голосовали отдельно, и "за" в среднем было 85-90% случаев, это очень большой процент поддержки изменений, отвращающих церковь от России. И вы также видели реакцию РПЦ на Собор УПЦ. Они не знают, что делать, поэтому делают вид, что ничего не произошло вообще. Они лишь последнее, что сказали, что "будут анализировать" решение украинского Собора", — подытожил священник.

Ранее Андрей Пинчук предположил, что патриарх Кирилл призовет духовенство к неповиновению митрополиту Онуфрию.

Напомним:

27 мая Собор УПЦ МП заявил о "независимости", а также о несогласии с позицией патриарха Кирилла по поводу войны в Украине. В то же время в УПЦ МП уточнили, что просто "еще раз подчеркнули" уже существующий статус и не разрывают отношения с РПЦ.

Донецкая и Крымская епархии УПЦ МП, расположенные на оккупированных территориях, заявили, что не принимают решения Собора.

В свою очередь, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний объяснил хитрость УПЦ МП относительно "независимости" от московского Кирилла-"убийцы".

Сам же Кирилл заявил, что "с пониманием" относится к решению УПЦ МП о "независимости"