Граница / © ТСН

Реклама

Теперь украинцы в возрасте 18–22 лет могут покидать страну без ограничений. Премьер-министр Юлия Свириденко пояснила, что цель перемен — поддерживать связь молодежи с Украиной и давать возможность получить международный опыт. Раньше мужчинам от 18 до 60 лет не разрешалось уезжать из-за вероятности мобилизации.

Об этом пишет DW.

Почему изменили правила

Раньше призыв был только для мужчин от 25 лет, но угроза мобилизации заставляла подростков покидать страну до 18 лет. Президент Владимир Зеленский пообещал открыть границы для молодежи до 22 лет, и это уже реализовано.

Реклама

Что означает новый порядок

Министр внутренних дел Игорь Клименко подчеркнул, что новые правила направлены на обучение, стажировку и легальное трудоустройство за границей. Опыт, полученный за границей, планируется использовать для развития Украины после возвращения молодежи.

Опросы и настроения молодежи

Опрос Rating Group показал, что около 20% украинцев в возрасте 18–29 лет хотели бы постоянно проживать за границей. Эксперты отмечают, что новые правила не будут оказывать критическое влияние на демографическую ситуацию или мобилизационные показатели.

Напомним, Кабинет министров 26 августа обновил порядок пересечения государственной границы. Теперь мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста.

Ранее президент Зеленский поручил правительству упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев от 18 до 22 лет.

Реклама

При этом, как отметили в ГНСУ, разрешение на выезд за границу для граждан Украины в возрасте от 18 до 22 лет не повлекло никаких изменений в пассажиропотоке на государственной границе.

«Введение новой нормы, позволяющей гражданам этой возрастной категории пересекать границу, и которую пограничники начали применять со вчера утром, не отразилось на общем количестве путешественников. Массовое прибытие молодежи в пункты пропуска для выезда за пределы Украины не зафиксировано», — отметил представитель ГНСУ Андрей Демченко.

Он также опроверг выдумки российской пропаганды о якобы массовом выезде украинцев в возрасте от 10 до 22 лет.