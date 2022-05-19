Главная ошибка Путина: в мэрии Одессы рассказали, почему Кремль потерпит поражение при захвате города

Главная ошибка Путина: в мэрии Одессы рассказали, почему Кремль потерпит поражение при захвате города

Ключевой причиной неизбежного поражения Кермля в попытках захватить Одессу есть отказ видеть реальную ситуацию.

Главная ошибка Путина, Маркова и других поклонников "специальной операции" — верить, что Одесса будет встречать оккупантов с караваем как освободителей.

Об этом сказал и. о. заместителя Одесского городского головы Олег Брындак в интервью каналу "Утро Февраля", передает пресс-служба мэрии.

"Одесса – это часть Украины. И ключевая причина неизбежного поражения агрессора – отказ видеть реальную ситуацию. Сейчас другое поколение, другое мировоззрение, с колониальным прошлым покончено. В Одессе в частности. Как бы им не хотелось это признавать. Одесса не принадлежит империи и русскому миру", - сказал Олег Брындак.

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