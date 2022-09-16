Главная тема – визовые санкции для россиян: Зеленский провел переговоры с президентом Финляндии

В пятницу, 16 сентября, украинский президент Владимир Зеленский провел переговоры по телефону с финским коллегой Саули Нииностио.

Глава государства поблагодарил лидера Финляндии за оказанную Украине поддержку и очертил дополнительные потребности, которые у Киева еще есть.

Об этом украинский президент сообщил в традиционном видеообращении поздно вечером 16 сентября.

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"Веской темой разговора была европейская политика в отношении виз для граждан государства-террориста. Считаю, что для каждой страны, имеющей общую границу с Россией, визовый вопрос является жизненно важным и должен решаться в пользу полного ограничения доступа граждан России", — рассказал политик.

Informed President @niinisto о текущем положении на frontline. Обоснованное further defense cooperation между and. Expressed gratitude для help обеспечен. Представление о посещениях для гражданских территорий российской федерации было привлечено к. – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) September 16, 2022

Также Зеленский говорил с представителями Nike. Во время разговора поблагодарил компанию за решение уйти с российского рынка.

" Правильное решение. Это пример того, что бизнес может играть значительную роль в защите человечности и свободы. Если какое-то государство выбирает для себя путь террора, обязанность каждой уважающей себя компании отграничиваться от такого государства", — добавил украинский президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский согласится возобновить поставки экспорта российского аммиака через Украину только при условии, что Москва вернет украинских военнопленных. Что об этом сказали в Кремле – читайте ЗДЕСЬ.

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